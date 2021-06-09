У сообщившей о проблемах с кислородом в РОКБ медсестры отобрали дочь

Одиночный пикет
Напомним, что в декабре 2020 года медсестра РОКБ Татьяна Кроленко обнародовала информацию о нехватке кислорода в больнице, которая, по ее мнению, привела к гибели человека. Сегодня экс-медсестра вышла на одиночный пикет к зданию прокуратуры Ростовской области.
«Я хочу попасть на личный прием к прокурору Ростовской области и получить от него ответ, с его подписью, на все мои обращения. Я уже была на приеме, но получила ответ, подписанный его заместителем. Этот ответ меня не удовлетворил», — сообщает RostovGazeta Кроленко.
Она добавляет, что в ответе содержалась информация о том, что уголовное дело по ее похищению прекращено в связи с отсутствием состава преступления.
«И это после того, как следствие установило заказчика и исполнителя моего похищения?» — недоумевает Татьяна.
В плену
Она рассказывает, что 10 июля 2018 года ее похитили из собственного дома, незаконно поместив в частное учреждение. По ее словам, - реабилитационный центр, который не имел лицензии на оказание медицинских услуг. Там, за огромным забором с колючей проволокой, ее держали 20 дней.
«Все эти дни меня истязали, пичкали какими-то препаратами, кололи уколы. Я даже не исключаю, что мне давали наркотические вещества», — вспоминает Татьяна Кроленко.
Пропавшую искали близкие родственники, но поиски не приносили результата. В итоге подключился дядя из Москвы, который ранее служил в ГРУ. Он, с онкологией 4-й степени, приехал в Ростов из столицы. Татьяну Кроленко обнаружили в «реабилитационном» учреждении, истощенную и изможденную.
«Когда я увидела маму, у меня уже была температура под 40. Я не могла ни ходить, ни разговаривать. И, вырвавшись из этого заточения, от мамы я узнала, что у меня похищена дочь, угнана и продана моя машина, украдены все документы», - сообщает женщина.
Она обратилась в полицию. Начались прокурорские проверки. Кроленко прошла огромное количество экспертиз. Разыскала свою дочь. Оказалось, что девочка проживает в хуторе Каркашев Веселовского района, на базе охотников и рыболовов. Однако она сообщает: девочка, дескать, живет не с отцом, а с его любовницей, которой и принадлежит база. А сам биологический отец проживает в Ростове со своей женой и детьми.
«База находится в чистом поле, окружена со всех сторон камышами. Это зона рекреации, в которой, непонятным волшебным образом часть базы переведена в статус ИЖС. Это же грубейшее нарушение, такого априори быть не может», — обескуражена Татьяна.
По ее словам, именно по просьбе биологического отца - матери и сегодня запрещают видеться с дочерью. Даже в школу ее не пускает охрана.
«Все мои попытки увидеть дочь заканчивались плохо. И машина меня сбивала с дороги, и колеса на моем автомобиле резали. По этим вопросам возбуждено множество уголовных дел. Но все они так и не получили должного решения. То терялись, то забывались, то пропадали непонятным образом», — говорит Кроленко.
И хотя она утверждает, что суд вынес решение о том, что ребенок должен проживать с матерью, привести это решение в исполнение судебные приставы Веселовского района не смогли.
«Об этом меня уведомили письмом. Приставы разыграли клоунаду, которую я записала на видео. Они не собирались исполнять решение суда. Не предоставили нейтральной территории. С ребенком не работал психолог. То есть трижды были некие попытки исполнить решение суда, но все они делались с грубейшими нарушениями», — подчеркивает Татьяна Кроленко.
Депутаты тоже столкнулись с тем, что решение суда о том, где и как должна проживать девочка, не исполняется никак. Ребенок по-прежнему живет на базе рыболовов и охотников с якобы чужим для него человеком.
«Я рассылала депутатские запросы. Со своей стороны к делу подключился адвокат Михаил Лунтовский. Привлекли общественников, но ничего сделать не можем. Все наши обращения в региональные инстанции спускаются в Веселовский район и там замирают. Потому что отец якобы держит ребенка, а судебные приставы никак не могут принудительно забрать девочку, аргументируя, что это стресс для нее», — сообщает депутат Гордумы Наталья Оськина.