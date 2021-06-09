У сообщившей о проблемах с кислородом в РОКБ медсестры отобрали дочь

Она обратилась в полицию. Начались прокурорские проверки. Кроленко прошла огромное количество экспертиз. Разыскала свою дочь. Оказалось, что девочка проживает в хуторе Каркашев Веселовского района, на базе охотников и рыболовов. Однако она сообщает: девочка, дескать, живет не с отцом, а с его любовницей, которой и принадлежит база. А сам биологический отец проживает в Ростове со своей женой и детьми.