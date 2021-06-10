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В селе Самарском исчезла львица, за судьбу которой переживали ростовские зоозащитники

10 июня 2021, 07:44
Фото: RostovGazeta
В селе Самарское Ростовской области исчезла львица, которая сидела в тесной клетке без воды и еды, сообщил DonDay.

О том, что в селе Самарское Ростовской области обнаружили клетку, в которой без еды и воды под палящим солнцем мучается львица, сообщили в начале июня очевидцы. Животное выглядело измученным и испуганным, определить хозяина сразу не удалось.

После резонанса в СМИ львица исчезла, предположительно, ее передали сафари-парку «Тайган» в Крыму, в котором содержится большое количество львов. Как оказалось, хозяин, который является частным лицом, после скандала пообещал отправить львицу в Крым, где для животных создали естественные условия обитания.

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