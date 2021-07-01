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Кошмаром для населения назвали ростовчане возможные ограничения из-за коронавируса

1 июля 2021, 13:04
Фото: pexels.com
В Ростовской области рассмотрят вопрос введения ограничений после рекомендаций Роспотребнадзора, однако понравилась эта инициатива далеко не всем, обсуждение идет в соцсети «ВКонтакте».

Роспотребнадзор предложил не впускать на стадион «Ростов-Арена» людей без прививки. Обязательную вакцинацию предлагается сделать для персонала.

Хотят приостановить работу фуд-кортов, торговых островков и развлекательных учреждений. Это не должно коснуться аквапарков и кинотеатров.

Вместе с этим могут быть ужесточены требования для бассейнов. В соцсетях жители региона раскритиковали эту идею и назвали ее кошмаром для людей.

«Запретить, ужесточить, приостановить, ограничить… Классика. Передайте эти слова тем, кто позволил привезти индийский штамм», — заявили подписчики.

«Если вы вакцинируетесь, то эти ограничения будут вас касаться в особенности, потому как вы станете с некоторой долей вероятности переносчиком заразы», — написали пользователи.

Никто из комментаторов не поддержал возможные ограничения.

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#Новости#Коронавирус#Общество
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