Кошмаром для населения назвали ростовчане возможные ограничения из-за коронавируса

Роспотребнадзор предложил не впускать на стадион «Ростов-Арена» людей без прививки. Обязательную вакцинацию предлагается сделать для персонала.
Хотят приостановить работу фуд-кортов, торговых островков и развлекательных учреждений. Это не должно коснуться аквапарков и кинотеатров.
Вместе с этим могут быть ужесточены требования для бассейнов. В соцсетях жители региона раскритиковали эту идею и назвали ее кошмаром для людей.
«Запретить, ужесточить, приостановить, ограничить… Классика. Передайте эти слова тем, кто позволил привезти индийский штамм», — заявили подписчики.
«Если вы вакцинируетесь, то эти ограничения будут вас касаться в особенности, потому как вы станете с некоторой долей вероятности переносчиком заразы», — написали пользователи.
Никто из комментаторов не поддержал возможные ограничения.