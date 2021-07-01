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Новые коронавирусные ограничения могут ввести в Ростовской области

1 июля 2021, 07:19
Фото: Медиахолдинг1Mi
Управление Роспотребнадзора Ростовской области предложило ввести новые ограничения по коронавирусу, сообщили в региональном пресс-центре.

«В правительство Ростовской области поступили предложения от регионального Роспотребнадзора о введении ряда ограничений, пока они не приняты», — сказано в сообщении.

Согласно попавшему к журналистам документу, предлагается сократить наполняемость объектов культуры до 50%, а на стадион «Ростов-Арена» допускать только привитых. Кроме того, Роспотребнадзор предложил приостановить работу точек общепита в торговых центрах и запретить деятельность объектов розничной торговли без отдельного зала.

При этом отмечается, что в случае ухудшения ситуации по коронавирусу власти рассмотрят поступившие предложения.

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