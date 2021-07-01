Новые коронавирусные ограничения могут ввести в Ростовской области

Согласно попавшему к журналистам документу, предлагается сократить наполняемость объектов культуры до 50%, а на стадион «Ростов-Арена» допускать только привитых. Кроме того, Роспотребнадзор предложил приостановить работу точек общепита в торговых центрах и запретить деятельность объектов розничной торговли без отдельного зала.