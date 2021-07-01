Торговцы с закрытых аксайских рынков хотят заклеить рты и встать вдоль дороги

Напомним, что 27 апреля на рынки «Атлант», «Классик» и «Алмаз» пришли силовики с проверками. Торговые точки были закрыты, а тысячи людей потеряли работу.
Торговцы проводили различные акции, чтобы добиться возобновления работы торговых точек. Они надеялись, что их вопрос зададут на «Прямой линии» президента России Владимира Путина, но этого не произошло.
«Письма и обращения не действуют, на все идет отписка. Может выстроиться большим количеством людей в майках и с заклеенным скотчем ртом на въезде в город. Нужно встать на обочине длинной колонной», — предложили торговцы.
Члены инициативной группы вместе с этим попросили остальных участников активизироваться. «Для начала предпринимателям нужно „проснуться“, а то все разбежались. Мы затухли и это позор», — прозвучало в обращении.