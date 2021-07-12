Флешмоб из-за проблем с дорогами устроили ростовчане под видео губернатора о рыбалке

Губернатор поздравил всех с Днем рыбака и опубликовал соответствующее видео. На нем он стоит с удочкой у водоема, после чего ловит рыбу и хвалится своим уловом.
Ролик стал популярным и набрал более 11 тысяч лайков. Часть пользователей поздравила остальных с праздником, но другие вспомнили о проблемах в регионе.
Многие подписчики попросили отремонтировать дороги которые находятся в неудовлетворительном состоянии. Были пользователи, которых работа губернатора полностью устраивает и они просили ничего не менять.
«Дайте нам асфальта, пожалуйста, а то даже в центре ужас, а не дороги», — написал один из комментаторов.
Но, оказалось, что жителей региона волнуют не только разбитые дороги. «Помогите нам убрать мусор в Азове», — обратилась к главе области другая подписчица. «На фото в речке вода намного чище, чем та вода, которая поступает людям из Зернограда. Платим как за питьевую, а по факту цвет крепкого чая. Как можно такую воду использовать для приготовления пищи, стирки, купания маленьких детей», — поделилась проблемой еще одна жительница региона.
До этого жители Ростовской области уже запустили флешмоб #ПозвониВасилию, в результате региональные власти отработали более полусотни жалоб на плохие дороги.