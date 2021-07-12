Флешмоб из-за проблем с дорогами устроили ростовчане под видео губернатора о рыбалке

Но, оказалось, что жителей региона волнуют не только разбитые дороги. «Помогите нам убрать мусор в Азове», — обратилась к главе области другая подписчица. «На фото в речке вода намного чище, чем та вода, которая поступает людям из Зернограда. Платим как за питьевую, а по факту цвет крепкого чая. Как можно такую воду использовать для приготовления пищи, стирки, купания маленьких детей», — поделилась проблемой еще одна жительница региона.