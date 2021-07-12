Власти Ростовской области прокомментировали проблему с дефицитом вакцины

В последнее время заметно увеличились темпы вакцинации. Прививки против коронавируса сделали более 800 тысяч человек.
В пиковые дни количество вакцинированных в сутки составляло около 23 тысяч человек. В регионе есть возможность нарастить эти показатели.
«Поступали сообщения о перебоях с вакциной. Действительно, такие ситуации случались, но это не означает, что у нас нет лекарств», — отметил губернатор.
Он добавил, что запас обычно составляет на 5-7 суток. По словам главы региона, органам управления здравоохранения нужно оперативно реагировать на ситуацию с вакциной, а не в момент, когда она закончилась.