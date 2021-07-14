В Ростовской области штрафовать за отсутствие прививки начнут после 26 августа

Ранее в Ростовской области была введена обязательная вакцинация для сотрудников медицинских учреждений, муниципалитетов, общепита, а также других лиц, чья профессиональная деятельность включает в себя контакт с большим числом людей. Это привело к тому, что больше половины сотрудников Роспотребнадзора и правительства прошли вакцинацию в течение июля, но также и возросло число случаев продажи поддельных сертификатов о вакцинации.