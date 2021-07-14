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В Ростовской области штрафовать за отсутствие прививки начнут после 26 августа

14 июля 2021, 06:45
Фото: Медиахолдинг1Mi
Штрафы коснутся только тех жителей области, категория занятости которых указана в перечне обязательной вакцинации Роспотребнадзора, об этом сообщил главный санитарный врач региона Евгений Ковалев.

На брифинге обсуждался вопрос санкций по отношению к непривитым жителям Ростова, и Евгений Ковалев объявил, что в данный момент разрабатывается список санкций по отношению к жителям Ростовской области, не прошедшим вакцинирование.

Согласно постановлению об обязательной вакцинации отдельных категорий граждан, а также вакцинации большей части сотрудников коммерческих организаций, пройти первый этап вакцинирования необходимо до 29 июля, а до 26 августа — завершить вакцинацию второй дозой препарата.

Ранее в Ростовской области была введена обязательная вакцинация для сотрудников медицинских учреждений, муниципалитетов, общепита, а также других лиц, чья профессиональная деятельность включает в себя контакт с большим числом людей. Это привело к тому, что больше половины сотрудников Роспотребнадзора и правительства прошли вакцинацию в течение июля, но также и возросло число случаев продажи поддельных сертификатов о вакцинации.

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#Новости#Вакцинация от коронавируса в Ростове#Общество
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