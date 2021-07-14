В Ростовской области штрафовать за отсутствие прививки начнут после 26 августа

На брифинге обсуждался вопрос санкций по отношению к непривитым жителям Ростова, и Евгений Ковалев объявил, что в данный момент разрабатывается список санкций по отношению к жителям Ростовской области, не прошедшим вакцинирование.
Согласно постановлению об обязательной вакцинации отдельных категорий граждан, а также вакцинации большей части сотрудников коммерческих организаций, пройти первый этап вакцинирования необходимо до 29 июля, а до 26 августа — завершить вакцинацию второй дозой препарата.
Ранее в Ростовской области была введена обязательная вакцинация для сотрудников медицинских учреждений, муниципалитетов, общепита, а также других лиц, чья профессиональная деятельность включает в себя контакт с большим числом людей. Это привело к тому, что больше половины сотрудников Роспотребнадзора и правительства прошли вакцинацию в течение июля, но также и возросло число случаев продажи поддельных сертификатов о вакцинации.