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Posted 27 июля 2021, 12:01

Published 27 июля 2021, 12:01

Modified 1 октября, 15:21

Updated 1 октября, 15:21

Почти 19 тыс жителей Ростовской области находятся в очереди на вакцинацию

Почти 19 тыс жителей Ростовской области находятся в очереди на вакцинацию

27 июля 2021, 12:01
Фото: Медиахолдинг1Mi.
В Ростовской области в листе ожидания на вакцинацию от коронавируса находятся более 18,9 тысячи человек, сообщил глава регионального Минздрава Юрий Кобзев.

Всего в области доступны 353 прививочных кабинета, в том числе мобильные. В листе ожидания находится 18931 человек.

«Около трех тысяч добровольцев записались через портал госуслуг. Область за все время успела получить более 1,1 миллиона комплекта препаратов для вакцинации», — уточнил Кобзев.

Это прозвучало на совещании, на котором главный санитарный врач региона предложил ввести новые ограничения. Общежития вузов хотят с 1 сентября закрыть для непривитых студентов в Ростовской области.

Это связано с ухудшающейся эпидобстановкой.

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