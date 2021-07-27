Почти 19 тыс жителей Ростовской области находятся в очереди на вакцинацию

Posted 27 июля 2021, 12:01
Published 27 июля 2021, 12:01
Modified 1 октября, 15:21
Updated 1 октября, 15:21
Всего в области доступны 353 прививочных кабинета, в том числе мобильные. В листе ожидания находится 18931 человек.
«Около трех тысяч добровольцев записались через портал госуслуг. Область за все время успела получить более 1,1 миллиона комплекта препаратов для вакцинации», — уточнил Кобзев.
Это прозвучало на совещании, на котором главный санитарный врач региона предложил ввести новые ограничения. Общежития вузов хотят с 1 сентября закрыть для непривитых студентов в Ростовской области.
Это связано с ухудшающейся эпидобстановкой.