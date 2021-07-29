В Ростове-на-Дону назвали наказание для учительницы за фальсификацию выборов

Posted 29 июля 2021, 07:47
Published 29 июля 2021, 07:47
Modified 18 сентября 2022, 12:06
Updated 18 сентября 2022, 12:06
Фигуранткой уголовного дела стала Наталия Башарина, которая участвовала в организации выборов в 2020 году. Тогда с 11 по 13 сентября выбирали главу региона и депутатов ростовской Думы.
По данным издания «Коммерсантъ», педагог занималась фальсификацией результатов голосования и подписей избирателей. После этого и было возбуждено дело.
Суд учел, что ранее Башарина не попадалась на преступлениях. Ей назначили судебный штраф на сумму 120 тысяч рублей.