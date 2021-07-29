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Posted 29 июля 2021, 07:47

Published 29 июля 2021, 07:47

Modified 18 сентября 2022, 12:06

Updated 18 сентября 2022, 12:06

В Ростове-на-Дону назвали наказание для учительницы за фальсификацию выборов

В Ростове-на-Дону назвали наказание для учительницы за фальсификацию выборов

29 июля 2021, 07:47
Фото: Медиахолдинг1Mi.
В Ростове-на-Дону оштрафовали педагога, которая незаконно вмешалась в проведение выборов в 2020 году, сообщает Кировский районный суд.

Фигуранткой уголовного дела стала Наталия Башарина, которая участвовала в организации выборов в 2020 году. Тогда с 11 по 13 сентября выбирали главу региона и депутатов ростовской Думы.

По данным издания «Коммерсантъ», педагог занималась фальсификацией результатов голосования и подписей избирателей. После этого и было возбуждено дело.

Суд учел, что ранее Башарина не попадалась на преступлениях. Ей назначили судебный штраф на сумму 120 тысяч рублей.

Ранее в Ростовской области терапевта и медсестру приговорили к штрафу за мошенничество.

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