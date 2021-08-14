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Субботние новости Ростова о подрядчике онкоцентре и лавандовых кустах

14 августа 2021, 16:44
Фото: rostov-gorod.ru
В Ростове фирма потеряла контракт на 7,3 миллиарда рублей, ростовчане пожаловались на хамство водителей автобусов, а на Большой Садовой высадят лаванду. Обо всем в RostovGazeta.

Необычный выбор

Сити-менеджер Алексей Логвиненко сообщил о возможном появлении кустарников лаванды в центре Ростова-на-Дону. По словам главы городской администрации, эта инициатива могла бы благотворно повлиять на облик города, поскольку растение имеет привлекательный внешний вид, который способен украсить любую клумбу, и приятный аромат. И хорошим местом для посадки этих изящных растений могла бы стать улица Большая Садовая.

Работы по посадке планируют начать уже в следующем году, но число растений остается неизвестным.

Замена победителя

В Ростовской области изменили исполнителя работ по реконструкции Областного детского хирургического центра онкологии и гематологии за 7,3 миллиарда рублей.

Согласно данным госзакупок, второй участник аукциона «Группа компаний ЕКС» обратился в ФАС с жалобой на несправедливость оценки исполнения контрактных обязательств. Из-за того, что число выполненных объектов строительства у «ЕКС» достигло 175 единиц, а победитель торгов «ЮСК» имел лишь 13 завершенных контрактов, результаты аукциона были изменены в пользу ярославской компании.

Теперь строительством детского онкоцентра займется «Группа компаний ЕКС», оценившая свою работу в 7,28 миллиарда рублей. Согласно контракту, теперь они должны построить детский хирургический центр на 280 мест.

И снова проблемы транспорта

В Ростове-на-Дону все чаще стали жаловаться на некачественное оказание услуг в сфере транспорта. Администрация города сообщает, что на этой неделе ростовчане пожаловались на поведение водителей транспорта 124 раза. С субботы, 7 августа, по пятницу, 13 августа, было получено 797 жалоб на транспортное обслуживание, это на 159 обращений меньше, чем на предыдущей неделе.

Сообщается, что 259 раз жители Ростова-на-Дону обращались за уточнениями по работе маршрутов, а в 192 жалобах предметом обращения стало плохое обслуживание. Все жалобы были получены и обработаны сотрудниками колл-центра ГЦУПП.

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