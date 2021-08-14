Субботние новости Ростова о подрядчике онкоцентре и лавандовых кустах

В Ростове-на-Дону все чаще стали жаловаться на некачественное оказание услуг в сфере транспорта. Администрация города сообщает, что на этой неделе ростовчане пожаловались на поведение водителей транспорта 124 раза. С субботы, 7 августа, по пятницу, 13 августа, было получено 797 жалоб на транспортное обслуживание, это на 159 обращений меньше, чем на предыдущей неделе.