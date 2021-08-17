Ростовчане заявили, что не верят в прогнозируемое повышение зарплат

Согласно прогнозу социально-экономического развития региона, к 2024 году средняя зарплата будет достигать 46,1 тысячи рублей. По мнению властей, только по итогам этого года ее размер увеличится на 7,4%.
После этого темпы роста достигнут 6% ежегодно. При этом доля бедного населения к этому периоду снизится до 10,7%.
В соцсетях пользователи написали, что не верят в реальное увеличение доходов. По их словам, прогнозы так и останутся прогнозами.
«Обещать можно все, что угодно, хоть миллионы. Самое главное — это правильные налоги, инфляции и тарифы ЖКХ, тогда можно обнулить любые повышения доходов», — заявили местные жители.