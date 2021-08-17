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Ростовчане заявили, что не верят в прогнозируемое повышение зарплат

17 августа 2021, 10:03
Фото: pexels.com
В Ростовской области к 2024 году ожидается увеличение размера средней заработной платы, но в это верят далеко не все, обсуждение началось в соцсетях.

Согласно прогнозу социально-экономического развития региона, к 2024 году средняя зарплата будет достигать 46,1 тысячи рублей. По мнению властей, только по итогам этого года ее размер увеличится на 7,4%.

После этого темпы роста достигнут 6% ежегодно. При этом доля бедного населения к этому периоду снизится до 10,7%.

В соцсетях пользователи написали, что не верят в реальное увеличение доходов. По их словам, прогнозы так и останутся прогнозами.

«Обещать можно все, что угодно, хоть миллионы. Самое главное — это правильные налоги, инфляции и тарифы ЖКХ, тогда можно обнулить любые повышения доходов», — заявили местные жители.

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#Новости#Экономика
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