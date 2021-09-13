Производство отравляет жизнь: в Ростове люди задыхаются от ядовитого запаха краски

«Согласно нормативным актам Роспотребнадзора, для подобного предприятия санитарно-защитная зона должна составлять минимум 100 метров. В решении суда заявлено, что индивидуальному предпринимателю необходимо до 1 января 2022 года привезти в порядок санитарно защитную зону. Реализовать на практике это невозможно. По замерам, от его производства до одного дома всего девять метров, а до другого — 30 метров. Как он может обеспечить санзону в 100 метров? По факту, он не имеет права размещать свое производство ближе чем на 100 метров от жилых домов. И почему суд вынес такое постановление, остается только догадываться», — отмечает эколог Андрей Зайчиков.