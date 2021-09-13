Производство отравляет жизнь: в Ростове люди задыхаются от ядовитого запаха краски

В Ростове на улице 24-я Линия, 20, без соблюдения требуемой санитарно защитной зоны, в непосредственной близости от жилых домов, индивидуальный предприниматель Денис Марушко развернул ядовитое, по мнению экологов, лакокрасочное производство.
«В результате местные жители задыхаются от ядовитого запаха краски. Люди жалуются во всевозможные инстанции, обращаются к депутатам, но их никто не слышит», — сообщает Алексей Лебедев.
Он рассказывает, что по этому вопросу еще 5 июля 2021 года состоялось заседание Пролетарского районного суда, который постановил признать деятельность цеха ИП Дениса Марушко — производством, относящимся к IV категории объектов негативного воздействия на окружающую среду. Также, суд обязал индивидуального предпринимателя устранить нарушения при эксплуатации цеха.
Экологи общественной организации сошлись во мнении, что лакокрасочный цех — это производство далеко не четвертой, а третьей категории объектов, оказывающих негативное воздействие на окружающую среду. Решение суда, обязывающее предпринимателя устранить нарушения и вовсе вызвало недоумение у собеседников.
«Согласно нормативным актам Роспотребнадзора, для подобного предприятия санитарно-защитная зона должна составлять минимум 100 метров. В решении суда заявлено, что индивидуальному предпринимателю необходимо до 1 января 2022 года привезти в порядок санитарно защитную зону. Реализовать на практике это невозможно. По замерам, от его производства до одного дома всего девять метров, а до другого — 30 метров. Как он может обеспечить санзону в 100 метров? По факту, он не имеет права размещать свое производство ближе чем на 100 метров от жилых домов. И почему суд вынес такое постановление, остается только догадываться», — отмечает эколог Андрей Зайчиков.