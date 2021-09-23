Ростовский врач рассказал, как вакцинация от гриппа поможет в борьбе с COVID-19

Профилактика всегда занимала лидирующие позиции в здравоохранении. Не случайно в советские годы существовал известный постулат о том, что болезнь легче предупредить, чем лечить. Поэтому вакцинация стала эффективной и экономически выгодной защитой от многих болезней.
«Я не знаю ни одного человека, который после прививки от COVID-19 заболел коронавирусом в тяжелой форме. Коронавирус — очень коварный недуг. Люди умирают. А те, кто выписывается, потом долго мучаются сильнейшими осложнениями. В основном, такие пациенты понимают, какую они совершили ошибку, не сделав во время прививку от COVID-19», — отмечает Борис Розин.
Врач рассказывает, что грипп и COVID-19 — это абсолютно разные вирусы, и этот факт уже доказан. Поэтому исключать возможность заражения коронавирусом на фоне гриппа нельзя.
«Ведь известны случаи, когда наряду с гриппом пациент заражается, например, вирусным энтероколитом. А если заболевший гриппом человек заразится коронавирусом, последствия будут очень тяжелыми. Это будет катастрофа. Поэтому прививка от гриппа сегодня необходима», — заявил Борис Розин.