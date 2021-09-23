Ростовский врач рассказал, как вакцинация от гриппа поможет в борьбе с COVID-19

«Я не знаю ни одного человека, который после прививки от COVID-19 заболел коронавирусом в тяжелой форме. Коронавирус — очень коварный недуг. Люди умирают. А те, кто выписывается, потом долго мучаются сильнейшими осложнениями. В основном, такие пациенты понимают, какую они совершили ошибку, не сделав во время прививку от COVID-19», — отмечает Борис Розин.