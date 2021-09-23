Ростовский врач рассказал о госпитализации пациентов после вакцинации от COVID-19

«Второй совет — не заниматься самолечением. Сейчас все чаще ростовчане друг другу рекомендуют лечение, которое якобы им помогло. Но надо понимать, что такое лечение недопустимо, поскольку может усугубить течение болезни, и приведет к потере времени. А, как известно, на ранней стадии болезнь лучше поддается лечению. Поэтому решение о назначаемых препаратах должен принимать только врач, — отмечает Олег Пакус. — И в-третьих, нельзя игнорировать принятые санитарные нормы. Надо продолжать носить маски, регулярно мыть руки, соблюдать социальную дистанцию, воздерживаться от участия в массовых мероприятиях».