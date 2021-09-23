Ростовский врач рассказал о госпитализации пациентов после вакцинации от COVID-19

Врач рассказывает, что в поликлинике № 10 Ростова от COVID-19 вакцинировано более 60% прикрепленного населения. Но среди вакцинированных выявлен небольшой процент заболевших коронавирусом.
«У всех вакцинированных пациентов болезнь протекает в легкой форме. В основном, эти люди лечатся дома. Но некоторых мы госпитализировали. Причиной этому стал возраст и наличие хронических заболеваний», — сообщает Олег Пакус.
Он добавляет, что сегодня ситуация с COVID-19 по-прежнему остается напряженной. Врачам все сложнее работать в усиленном режиме, который начался еще летом и продолжается до сих пор. Доктор уверен, что ростовчане должны осознанно подходить к новым условиям пандемии, и следовать трем основным рекомендациям.
Первая — обязательно пройти вакцинацию от коронавируса, которая убережет от развития тяжелых форм заболевания.
«Второй совет — не заниматься самолечением. Сейчас все чаще ростовчане друг другу рекомендуют лечение, которое якобы им помогло. Но надо понимать, что такое лечение недопустимо, поскольку может усугубить течение болезни, и приведет к потере времени. А, как известно, на ранней стадии болезнь лучше поддается лечению. Поэтому решение о назначаемых препаратах должен принимать только врач, — отмечает Олег Пакус. — И в-третьих, нельзя игнорировать принятые санитарные нормы. Надо продолжать носить маски, регулярно мыть руки, соблюдать социальную дистанцию, воздерживаться от участия в массовых мероприятиях».
Доктор подчеркивает, что эти меры касаются всех граждан, а не только пожилых людей и людей с хроническими заболеваниями.
«Ведь главная проблема заключается не в опасности одного человека заболеть, а в том, что он может заразить других. Речь идет о воспитании самосознания в обществе», — резюмирует Олег Пакус.