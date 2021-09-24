Могилы начали загадочно исчезать с Каратаевского кладбища в Ростове-на-Дону

По ее словам, она лично увидела и сфотографировала три могилы, на местах которых появились захоронения других усопших. Информацию об этом Сапурова направила в ФСБ России по Ростовской области. Ее заявление рассмотрено и направлено в прокуратуру Ростовской области, а копия обращения — в ГУ МВД России по Ростовской области.