Могилы начали загадочно исчезать с Каратаевского кладбища в Ростове-на-Дону

Она рассказывает, что приходя на кладбище, всегда замечала могилку незнакомой бабушки. Но однажды на этом месте обнаружила захоронение усопшего мужчины.
«Не понимая, что происходит, я обратилась с вопросом к администрации кладбища. Мне ничего не ответили, а через время, надгробие этой бабушки появилось совсем в другом месте на кладбище», — говорит Сапурова.
По ее словам, она лично увидела и сфотографировала три могилы, на местах которых появились захоронения других усопших. Информацию об этом Сапурова направила в ФСБ России по Ростовской области. Ее заявление рассмотрено и направлено в прокуратуру Ростовской области, а копия обращения — в ГУ МВД России по Ростовской области.