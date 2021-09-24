rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

Могилы начали загадочно исчезать с Каратаевского кладбища в Ростове-на-Дону

24 сентября 2021, 15:47
Фото: pexels.com
Посещая могилы родных на Каратаевском кладбище в Ростове, ростовчанка Елена Сапурова заметила, что существующие ранее на некоторых могилах надгробия исчезли. А через время на этих местах оказались похоронены другие умершие.

Она рассказывает, что приходя на кладбище, всегда замечала могилку незнакомой бабушки. Но однажды на этом месте обнаружила захоронение усопшего мужчины.

«Не понимая, что происходит, я обратилась с вопросом к администрации кладбища. Мне ничего не ответили, а через время, надгробие этой бабушки появилось совсем в другом месте на кладбище», — говорит Сапурова.

По ее словам, она лично увидела и сфотографировала три могилы, на местах которых появились захоронения других усопших. Информацию об этом Сапурова направила в ФСБ России по Ростовской области. Ее заявление рассмотрено и направлено в прокуратуру Ростовской области, а копия обращения — в ГУ МВД России по Ростовской области.

Потерянное кладбище: как под Ростовом пропадают могилы усопших
Узнать подробнее

Материалы по теме
Смерть и кошелек: как в Ростове хоронят во время пандемии коронавируса Увольнение директора крематория в Ростове связали с криминальной «крышей»Потерянное кладбище: как под Ростовом пропадают могилы усопших
#Новости#Эксклюзив#Общество#Дарья Демидова
Подпишитесь
Новогодние игрушки в сторону: в Ростовской области объявили новый план по мобилизации
Вчера, 18:08
Вассерман разъяснил, почему Ростовская область получила новое мобилизационное задание
Вчера, 17:26
Эксперт разъяснил нюансы нового мобилизационного задания в Ростовской области
Вчера, 18:10
В Ростовской области пьяный водитель пытался заколоть шариковой ручкой инспектора ДПС
Вчера, 16:31
Юрист Габович рассказал, как в условиях частичной мобилизации получить загранпаспорт
Вчера, 14:58
Тарифы ЖКХ в Ростовской области вырастут в декабре. Как можно сэкономить?
Вчера, 10:00