Шесть дорог за 570 млн рублей построят в Левенцовке в Ростове до конца 2021 года

Posted 9 ноября 2021, 10:51
Published 9 ноября 2021, 10:51
Modified 11 сентября 2022, 16:05
Updated 11 сентября 2022, 16:05
Дороги построили на Еременко и Ткачева от Солженицына до Жданова, Еляна от Еременко до Ткачева и от Ткачева до Маршала Жукова. Также речь идет об участках дорог на Жданова и Маршала Жукова.
Всего в строительные работы вложили 570 миллионов рублей. Однако не все работы прошли гладко, так как пришлось расторгнуть контракт с подрядчиком на Маршала Жукова из-за срыва сроков.
«В суд был передан иск с требованием внести компанию „Дарнит-2“ в реестр недобросовестных поставщиков. Для завершения работ заключили договор с другой компанией», — уточнил Логвиненко.
Он добавил, что новые дороги улучшат транспортную доступность новых микрорайонов.