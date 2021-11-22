Губернатор высказался о локдауне в Ростовской области на Новый год

Губернатор Ростовской области Василий Голубев рассказал, что в настоящий момент, несмотря на отсутствие прироста заболеваемости, сохраняется необходимость соблюдать дисциплину. Он отметил, что даже в новогодние праздники властям Ростовской области предстоит проявить осторожность, а потому ведомства тщательно отслеживают текущую эпидемиологическую ситуацию.
Он добавил, что в вопросе новогодних ограничений многое будет зависеть от текущей ситуации, количества вакцинированных и соблюдении предписаний жителями Ростовской области.
«Многое будет зависеть от всех нас вместе. Давайте попробуем сделать так, чтобы ситуация вокруг нас не ужесточалась, а наоборот становилась все более комфортной», — закончил свое обращение глава региона Василий Голубев.
Ранее жители Ростовской области высказали свои опасения об особом режиме, которые власти могут ввести на Новый Год из-за коронавирусной обстановки.