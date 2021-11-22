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Губернатор высказался о локдауне в Ростовской области на Новый год

22 ноября 2021, 16:23
Фото: Pixabay.com
В Ростовской области введение локдауна на новогодние праздники будет зависеть от эпидемиологической ситуации, об этом сообщил губернатор региона Василий Голубев в прямом эфире местного телеканала.

Губернатор Ростовской области Василий Голубев рассказал, что в настоящий момент, несмотря на отсутствие прироста заболеваемости, сохраняется необходимость соблюдать дисциплину. Он отметил, что даже в новогодние праздники властям Ростовской области предстоит проявить осторожность, а потому ведомства тщательно отслеживают текущую эпидемиологическую ситуацию.

Он добавил, что в вопросе новогодних ограничений многое будет зависеть от текущей ситуации, количества вакцинированных и соблюдении предписаний жителями Ростовской области.

«Многое будет зависеть от всех нас вместе. Давайте попробуем сделать так, чтобы ситуация вокруг нас не ужесточалась, а наоборот становилась все более комфортной», — закончил свое обращение глава региона Василий Голубев.

Ранее жители Ростовской области высказали свои опасения об особом режиме, которые власти могут ввести на Новый Год из-за коронавирусной обстановки.

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