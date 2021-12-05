Умершие надежды ростовчан о новой школе и украинские войска у границы в итогах недели

Движение у границы
По словам экс-кандидата в президенты Украины Владимира Олейника, возможный конфликт Киева с Россией имеет две цели - краткосрочную и долгосрочную. Первая из них- не допустить запуска «Северного потока-2».
Однако, несмотря на то что на границе Донбасса сегодня собрана половина всей техники ВСУ, Киев вряд ли посягнет на Ростовскую область, поскольку соотношение вооруженных сил России и Украины в пользу первой страны.
Владимир Олейник сообщил, что не допустить запуска «Северного потока-2» можно несколькими способами. Он рассказал, что здесь имеют место быть и американские санкции, но в этом случае могут возникнуть проблемы, так как в Германии подписано соглашение, и немцы просят «не делать им больно».
Поэтому данный вопрос якобы можно решить руками украинцев, развязав конфликт, в который втянется Россия, которая будет вынуждена это сделать, не позволяя убивать жителей Донбасса.
Второй целью конфликта по словам Олейника, может стать расшатывание российского общества в преддверии выборов 2024 года.
«Допустим, они взяли границу под контроль и начали боевые действия, захватывают населенные пункты, а Россия не реагирует, не защищает своих, ведь на Украине сегодня проживают порядка 700-800 тысяч россиян. Как вы считаете? Вероятно же, что в этом случае для руководства России будет больше электоральных потерь», — сообщил Владимир Олейник.
Он также выразил уверенность в том, что Украина сегодня готова к такой провокации, так как другого выхода у нее нет. Это выгодно и Зеленскому.
Похороненный проект школы
В Ростове-на-Дону не смогут построить школу на 1120 мест в Западном жилом массиве в виду неустановленных санитарно-защитных зон кладбища. Известно, что контракт по установке этих самых границ, подписанный «Службой городских кладбищ» и фирмой «Фирма Триада», был расторгнут, хотя именно от него зависели сроки строительства школы.
Власти Ростова сообщили, что заключить контракт на проект школы можно будет только в том случае, когда границы санитарно-защитной зоны Нижне-Гниловского кладбища, недалеко от которого и хотят строить школу, будут скорректированы.
Расторгнутый контракт между «Службой городских кладбищ» и фирмой «Фирма Триада» стоил 7,8 миллиона рублей. Однако о причинах его расторжения ничего конкретного не сообщается. Известно лишь только то, что по данным администрации города, контракт расторгли из-за того, что в процессе его исполнения обнаружили обстоятельства, которые повлекли невозможность выполнения работ.
«Темная» неделя
В Ростове-на-Дону с 6 по 10 декабря будут проведены технические работы на энергооборудовании, из-за чего пройдут отключения электричества. В первый день отключения будут обесточены улицы Комсомольская, 23-линия, 25-я линия, 27-я линия, 29-я линия, 31-я линия, 31-я линия, Мясникова, Ереванская.
Во вторник планируется приостановить подачу электричества на улицах Владикавказская, Красногвардейская, Бондаренко, Волгоградская, Текучева, Муравьева, Булавина, в переулках Трудовой, Артельный, Громкий, Подсолнечный.
В среду будет ограничена подача электричества на улицах Гайдара, Возрождения, Красногвардейская, Комиссаровский, Самойловская. Это коснется переулков Конный, Красной Звезды, Ударников, Молочный, Гельца, Якуба Колоса.
А в четверг, последний день отключений, света не будет на улицах Скрыпника, 18 улица, 21 улица, Дранко, 12 февраля, в переулках Рязанский и Пятигорский. В пятницу это коснется улиц Портовая и Загорская.