Умершие надежды ростовчан о новой школе и украинские войска у границы в итогах недели

«Допустим, они взяли границу под контроль и начали боевые действия, захватывают населенные пункты, а Россия не реагирует, не защищает своих, ведь на Украине сегодня проживают порядка 700-800 тысяч россиян. Как вы считаете? Вероятно же, что в этом случае для руководства России будет больше электоральных потерь», — сообщил Владимир Олейник.