Силовики обстреляли территорию Донбасса у границ Ростовской области в честь Дня ВСУ

Telegram-канал «Оперативный ВСУ», на который ссылаются в издании, опубликовал видео, на котором запечатлели удар беспилотника по позициям военнослужащих ЛНР и ДНР. Авторы ролика сообщили, что это видео-поздравление с Днем Вооруженных сил Украины.