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Силовики обстреляли территорию Донбасса у границ Ростовской области в честь Дня ВСУ

6 декабря 2021, 12:10
Фото: ministryofdefenceua/CC BY-SA 2.0/flickr.com
Украинские силовики применили беспилотник для обстрела территорий Донбасса, находящихся у границы с Ростовской областью, в честь дня Вооруженных сил Украины, об этом рассказал портал «Новороссия».

Telegram-канал «Оперативный ВСУ», на который ссылаются в издании, опубликовал видео, на котором запечатлели удар беспилотника по позициям военнослужащих ЛНР и ДНР. Авторы ролика сообщили, что это видео-поздравление с Днем Вооруженных сил Украины.

«Мы гордимся нашими воинами. Также побратимы прислали свое видео поздравление с поддержкой в борьбе», — сопроводили публикацию сообщением авторы канала.

Ранее эксперт рассказал, для чего Украина стягивает свои войска к границам Ростовской области, и почему зарубежные СМИ нагнетают обстановку вокруг Донбасса.

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