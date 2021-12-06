Силовики обстреляли территорию Донбасса у границ Ростовской области в честь Дня ВСУ

Telegram-канал «Оперативный ВСУ», на который ссылаются в издании, опубликовал видео, на котором запечатлели удар беспилотника по позициям военнослужащих ЛНР и ДНР. Авторы ролика сообщили, что это видео-поздравление с Днем Вооруженных сил Украины.
«Мы гордимся нашими воинами. Также побратимы прислали свое видео поздравление с поддержкой в борьбе», — сопроводили публикацию сообщением авторы канала.
Ранее эксперт рассказал, для чего Украина стягивает свои войска к границам Ростовской области, и почему зарубежные СМИ нагнетают обстановку вокруг Донбасса.