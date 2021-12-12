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Posted 12 декабря 2021, 15:05

Published 12 декабря 2021, 15:05

Modified 1 октября, 14:57

Updated 1 октября, 14:57

Украина стягивает тяжелое вооружение к границе с Ростовской областью

12 декабря 2021, 15:05
Гаубицы и ракетные комплексы вооруженных сил Украины пропали из мест хранения техники, это зафиксировали ОБСЕ, передает «Новороссия».

По мнению представителей Миссии, тяжелую военную технику могут стягивать к линии разграничения в Донбассе. Как сообщили в пресс-службе Народной милиции ДНР, Украина продолжает стягивать вооружения вблизи линии соприкосновения в нарушение третьего пункта дополнительных мер.

Также отмечается, что ОБСЕ в ходе проверки мест хранения военной техники Украины, не досчитали 11 самоходных гаубиц, четыре противотанковых пушек и два противотанковых ракетных комплексов «Штурм-С».

При этом ранее противотанковые ракетные комплексы «Штурм-С» отмечались в составе колонны техники на железнодорожной станции Зачатовка.

Ранее Украина засекретила данные о применении боевых дронов рядом с Ростовской областью

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