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После передачи Андрея Малахова власти объяснили ситуацию в морге Таганрога в декабре

16 декабря 2021, 18:49
Фото: Pixabay.com
В Таганроге удалось взять под контроль ситуацию с хранением трупов, об этом сообщили в городской администрации.

После скандала на телевидении, в котором поднялся вопрос о хранении тел патологоанатомическим бюро, мэрия Таганрога решила прояснить ситуацию.

В октябре и ноябре горожане действительно сообщали о повышении нагрузки на единственный городской морг. Огромные очереди не позволяли вовремя отдавать тела усопших родственникам, а само бюро не справлялось с соблюдением условий хранения останков.

Портал «АИФ-Ростов-на-Дону» рассказал, что теперь в «Патологоанатомическом бюро» Таганрога работает новая десятиместная камера и блок-модуль, кроме того оборудовали еще одну камеру, а патологоанатомам пришлось увеличить количество вскрытий.

Сейчас городская мэрия объявила, что ситуация стабилизировалась, а власти рассматривают вопрос о закупке дополнительных холодильных камер. Однако этот вопрос будет решен не раньше следующего года.

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