После передачи Андрея Малахова власти объяснили ситуацию в морге Таганрога в декабре

После скандала на телевидении, в котором поднялся вопрос о хранении тел патологоанатомическим бюро, мэрия Таганрога решила прояснить ситуацию.
В октябре и ноябре горожане действительно сообщали о повышении нагрузки на единственный городской морг. Огромные очереди не позволяли вовремя отдавать тела усопших родственникам, а само бюро не справлялось с соблюдением условий хранения останков.
Портал «АИФ-Ростов-на-Дону» рассказал, что теперь в «Патологоанатомическом бюро» Таганрога работает новая десятиместная камера и блок-модуль, кроме того оборудовали еще одну камеру, а патологоанатомам пришлось увеличить количество вскрытий.
Сейчас городская мэрия объявила, что ситуация стабилизировалась, а власти рассматривают вопрос о закупке дополнительных холодильных камер. Однако этот вопрос будет решен не раньше следующего года.