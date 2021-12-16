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Posted 16 декабря 2021, 11:13

Published 16 декабря 2021, 11:13

Modified 1 октября, 15:24

Updated 1 октября, 15:24

Скандал с трупами у таганрогского морга обсудили на телеканале «Россия1» у Малахова

16 декабря 2021, 11:13
Известный телеведущий Андрей Малахова затронул тему нехватки мест в морге Таганрога Ростовской области, прозвучало в передаче «Прямой эфир».

Выпуск посвятили похоронному бизнесу в стране, он вышел на телевидении 15 декабря. Участники обсуждали переполненные морги, в том числе в Таганроге.

В студии появилась Елена Кавалерист, которая якобы сняла лежащие на улице тела в пакетах. Она заявила, что не могла получить тело отчима полмесяца.

Жительница Таганрога заявила, что за ускорение этого процесса берут деньги. Малахов уточнил, что слышал о ценнике в 80 тысяч рублей.

Напомним, что администрация Таганрога подтверждала проблемы в морге, в том числе из-за ситуации с коронавирусом.

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