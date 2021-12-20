Глава ТПП Сергей Катырин подвел итоги второго года пандемии в российской экономике

Posted 20 декабря 2021, 07:02
Published 20 декабря 2021, 07:02
Modified 18 сентября 2022, 14:34
Updated 18 сентября 2022, 14:34
Глава Торгово-промышленной палаты РФ (ТПП РФ) Сергей Катырин рассказал, что второй год пандемии изменил ментальность и бизнес-концепции всего мира. Он утверждает, что если раньше перевод бизнес-деятельности в цифровой формат был всего лишь вопросом, который находился на обсуждении, то теперь большинство предпринимателей просто обязаны перейти на цифру, чтобы оставаться конкурентоспособными и комфортно осуществлять свою деятельность.
Вместе с этим Сергей Катырин считает, что в 2021 году существенно изменился подход в решении текущих проблем. Если в 2020 году власти только учились быстро реагировать и претворять свои решения в жизнь, то уже в 2021 году механизм работы был отлажен, и все вызовы российская экономика встречала уже готовой к изменениям. Ключевую роль в этом сыграла скорость реакции правительства.
«Мне кажется, именно поэтому глубина падения нашей экономики в этот период оказалась не столь критичной, как во многих странах», — пояснил глава ТПП Сергей Катырин.
По его мнению, в течение календарного года власти поддерживали не только представителей бизнеса, но и граждан России, что позволило удерживать удовлетворительный уровень покупательной способности. Катырин объяснил, что удержание этого показателя было важной задачей, так как покупательная способность оказывает ключевое влияние на производство, и одно не может существовать без другого.
Отдельной положительной тенденцией уходящего года стал прямой диалог бизнеса и ТПП. В течение 2021 года ТПП находилась в непрерывном контакте с предпринимателями, обсуждая как отраслевой разрез, так и текущие проблемы экономики. Большинство встреч проходили в формате онлайн-вебинара, результаты обсуждений передавались в правительство, и это принесло свои плоды. Большинство предложений были реализованы и получили дальнейшие отражение в законопроектах текущего года.
Сергей Катырин объяснил, что этот год был действительно тяжелым для сотрудников ведомства. За 11 месяцев текущего года сотрудники провели консультацию более 120 тысяч представителей сферы бизнеса, поддерживали работу «горячих линий» по форс-мажорным ситуациям. Глава ТПП рассказал, что только по проблеме внутреннего форс-мажора на горячую линию звонили около 80 тысяч раз.
При этом второй год пандемии стал знаковым для семейного бизнеса, который сохранил устойчивые позиции на рынке, почти не понеся потерь. Гораздо сложнее переживал этот год малый бизнес, который сейчас находится в состоянии активного восстановления.
Сергей Катырин рассказал, что по отношению к ноябрю 2020 года в России прирост малых предприятий составил 110 тысяч единиц, кроме того в 2021 году число самозанятых россиян возросло до 3,5 миллиона человек.
Вместе с этим глава ТПП напомнил о том, что уже в течение нескольких лет в России работает проект «Бизнес-барометр коррупции», в котором задействованы около двух тысяч человек. Этот проект представляет собой мониторинг мнения бизнес-сообщества, который проводят раз в полгода, чтобы дать оценку реализации антикоррупционной политики правительства. С результатами опроса знакомят органы власти, чтобы дать им ясное представление о реакции на антикоррупционную политику.
Несмотря на все трудности, с которыми столкнулась российская экономика в 2021 году, Сергей Катырин оптимистично смотрим на экономическую обстановку будущего года. Глава ТПП сказал, что хоть достижение высоких показателей пока находится под вопросом, все же Россия обладает достаточным потенциалом для роста ВВП.
Основную роль в развитии экономики играет человеческий ресурс. Кроме того форум «Сделано в России» продемонстрировал, что у российских компаний есть потенциал для роста и есть, что предложить мировому рынку. Единственное, в чем предприниматели испытывают недостаток — это ресурсы и длинные деньги, которые позволили бы восстановить темпы роста рынка.
Сергей Катырин объяснил, что в 2022 году ТПП заинтересована над проработкой вопросов неналоговых платежей, принятии закона, касающегося семейного бизнеса, и других возможных законодательных инициатив.
Глава ТПП предполагает, что в 2022 году ведомство должно будет напряженно работать, чтобы реализовать все планы и проекты, а также завершить задачи, требующие решения в настоящий момент.