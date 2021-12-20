Глава ТПП Сергей Катырин подвел итоги второго года пандемии в российской экономике

Вместе с этим Сергей Катырин считает, что в 2021 году существенно изменился подход в решении текущих проблем. Если в 2020 году власти только учились быстро реагировать и претворять свои решения в жизнь, то уже в 2021 году механизм работы был отлажен, и все вызовы российская экономика встречала уже готовой к изменениям. Ключевую роль в этом сыграла скорость реакции правительства.