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«Поливали на голову»: почему донские казаки никогда не купались в проруби на Крещение

17 января 13:31
Фото: novochgrad.ru
В день Крещения Господне донские казаки никогда не купались в проруби, сообщил RostovGazeta краевед, активист казачьего движения, основатель Школы литературного гутора Вячеслав Бублеев.

По его словам, христианский праздник — день Крещения Господне, донские казаки «блюли по канонам». В этот день они обязательно ходили в церковь, святили воду.

«Но в проруби мы не купались никогда. Эта мода завезена в Донской край из Центральной России, и раньше это не было принято. В этот день донские казаки с утра брали из колодцев или из реки „непитую“ воду. Ею и умывались, поливая на голову из ведра», — рассказывает Вячеслав Бублеев.

После этого, казаки отправлялись в церковь, святили воду.

«Кому до храма далеко — брали воду из близлежащего у храма колодца или реки. Ведь в этот день воду на пол ставить нельзя. В этот день вся вода свяченая, и стоит она целый год. Воду брали не пятилитровками и ведрами, а немного. Для того, чтобы потом добавлять в чай или младенчика умыть. Да и при хворях чуть использовать, с молитвой», — отмечает Вячеслав Бублеев.

Фото: novochgrad.ru

Ранее RostovGazeta сообщала, почему донские казаки остались недовольны переписью населения в Ростовской области.

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