«Поливали на голову»: почему донские казаки никогда не купались в проруби на Крещение

«Кому до храма далеко — брали воду из близлежащего у храма колодца или реки. Ведь в этот день воду на пол ставить нельзя. В этот день вся вода свяченая, и стоит она целый год. Воду брали не пятилитровками и ведрами, а немного. Для того, чтобы потом добавлять в чай или младенчика умыть. Да и при хворях чуть использовать, с молитвой», — отмечает Вячеслав Бублеев.