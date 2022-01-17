«Поливали на голову»: почему донские казаки никогда не купались в проруби на Крещение

По его словам, христианский праздник — день Крещения Господне, донские казаки «блюли по канонам». В этот день они обязательно ходили в церковь, святили воду.
«Но в проруби мы не купались никогда. Эта мода завезена в Донской край из Центральной России, и раньше это не было принято. В этот день донские казаки с утра брали из колодцев или из реки „непитую“ воду. Ею и умывались, поливая на голову из ведра», — рассказывает Вячеслав Бублеев.
После этого, казаки отправлялись в церковь, святили воду.
«Кому до храма далеко — брали воду из близлежащего у храма колодца или реки. Ведь в этот день воду на пол ставить нельзя. В этот день вся вода свяченая, и стоит она целый год. Воду брали не пятилитровками и ведрами, а немного. Для того, чтобы потом добавлять в чай или младенчика умыть. Да и при хворях чуть использовать, с молитвой», — отмечает Вячеслав Бублеев.
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