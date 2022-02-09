В Ростове педиатр рассказал, как дистанционно открыть больничный для ребенка

Главный врач детской городской поликлиники Железнодорожного района Ростова Артем Левчин рассказал, что начиная с понедельника, 7 февраля, родители имеют право открыть больничный своему ребенку дистанционно.
Механика разговора с оператором такая же, как в оформлении больничного для взрослого человека, однако у системы есть свои нюансы.
Так эксперт утверждает, что на больничный имеет право ребенок любого возраста, однако в случае, если заболел ребенок от трех до шести лет, то без осмотра педиатра выдача больничного листа не осуществляется.
Артем Левчин добавил, что в любой момент жители Ростовской области могут вызвать на дом педиатра, однако стоит помнить, в случае, если ребенок уже ходит в школу, то для первичного обращения следует связаться дистанционно. Он напомнил, что и в случае дистанционной консультации врачи обеспечат родителей всей необходимой информацией, а вот визит в поликлинику необходим в любом случае.
«Справку о здоровье для школы дистанционно, без посещения педиатра, получить невозможно», — объяснил Артем Левчин, добавив, что визит в поликлинику в дальнейшем позволит получить справку на допуск в коллектив при отсутствии вирусной инфекции.
В дополнение педиатр объяснил, что если у ребенка подозревают коронавирус, то бригада приедет в дом больного для ПЦР-исследования самостоятельно. Если тест подтвердит факт заражения, то в дальнейшем врачи доставят лекарства на дом к пациенту.