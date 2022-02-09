В Ростове педиатр рассказал, как дистанционно открыть больничный для ребенка

Артем Левчин добавил, что в любой момент жители Ростовской области могут вызвать на дом педиатра, однако стоит помнить, в случае, если ребенок уже ходит в школу, то для первичного обращения следует связаться дистанционно. Он напомнил, что и в случае дистанционной консультации врачи обеспечат родителей всей необходимой информацией, а вот визит в поликлинику необходим в любом случае.