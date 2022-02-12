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Posted 12 февраля 2022, 07:57

Published 12 февраля 2022, 07:57

Modified 24 декабря 2024, 18:16

Updated 24 декабря 2024, 18:16

В Ростове студента собираются отчислить за критику власти в соцсетях в феврале

12 февраля 2022, 07:57
В Ростове-на-Дону пригрозили отчислением студенту Ростиславу Павлищеву из-за критики власти в Интернете, пишет 161.ru.

Проблемы у Павлищева начались после критики власти, когда персонал организовал собрание студсовета. По его словам, они хотели узнать мнение «лидеров студенчества» об отчислении активиста.

«Мне открыто заявляют, что я выражают „экстремистское“ мнение о государственной власти. Декан считает, что мне не место в их вузе», — уточнил студент.

Он добавил, что никого не волнует, что отчисление является незаконным.

Ранее появилась информация, что школьника из Ростова могут внести в реестр экстремистов за репост музыкального клипа.

#Общество#Новости
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