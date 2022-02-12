В Ростове студента собираются отчислить за критику власти в соцсетях в феврале

Posted 12 февраля 2022, 07:57
Published 12 февраля 2022, 07:57
Modified 24 декабря 2024, 18:16
Updated 24 декабря 2024, 18:16
Проблемы у Павлищева начались после критики власти, когда персонал организовал собрание студсовета. По его словам, они хотели узнать мнение «лидеров студенчества» об отчислении активиста.
«Мне открыто заявляют, что я выражают „экстремистское“ мнение о государственной власти. Декан считает, что мне не место в их вузе», — уточнил студент.
Он добавил, что никого не волнует, что отчисление является незаконным.
Ранее появилась информация, что школьника из Ростова могут внести в реестр экстремистов за репост музыкального клипа.