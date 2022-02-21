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Posted 21 февраля 2022, 08:06

Published 21 февраля 2022, 08:06

Modified 1 октября, 14:41

Updated 1 октября, 14:41

Около 2 тысяч школьников с ДНР и ЛНР зачислят в ростовские школы

Около 2 тысяч школьников с ДНР и ЛНР зачислят в ростовские школы

21 февраля 2022, 08:06
Фото: Медиахолдинг1Mi.
Сюжет
Специальная военная операция на Украине: последние новости на сегодня
В школы Ростовской области пойдут учиться 1977 детей, которые прибыли с территории Донбасса, сообщили в облправительстве.

На данный момент в пунктах, где разместились беженцы, находятся почти 2 тысячи школьников. Уже определены учебные заведения, в которые они смогут пойти после прохождения медицинского осмотра.

По словам исполняющего обязанности главы Минобразования Ростовской области Андрея Фатеева, кто-то из беженцев сможет пойти в школы в понедельник, 21 февраля.

Пока, по официальным данным, в пунктах размещения, которые расположены в 33 муниципалитетах региона, есть хотя бы один несовершеннолетний. Их общее количество составляет 2904.

Ранее в пресс-центре Ростовской области сообщили, что предоставят места в детских садах для прибывших из Донбасса после того, как они официально получат статус беженца и поставят ребенка на учет в системе «Электронный детский сад». При этом место в детсаду дадут в порядке общей очереди.

#Общество#Специальная военная операция на Украине: последние новости на сегодня#Новости#Донбасс#ДНР#ЛНР#Эвакуация#Беженцы
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