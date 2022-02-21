Около 2 тысяч школьников с ДНР и ЛНР зачислят в ростовские школы

Ранее в пресс-центре Ростовской области сообщили, что предоставят места в детских садах для прибывших из Донбасса после того, как они официально получат статус беженца и поставят ребенка на учет в системе «Электронный детский сад». При этом место в детсаду дадут в порядке общей очереди.