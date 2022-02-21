В Ростовскую область везут пять тяжелобольных детей из ЛНР

Posted 21 февраля 2022, 07:13
Published 21 февраля 2022, 07:13
Modified 1 октября, 13:04
Updated 1 октября, 13:04
«Это дети, которые находятся в тяжелом состоянии и требуют длительного лечения», — сообщила главный врач Луганской республиканской детской клинической больницы Людмила Белецкая.
По ее словам, там есть дети с лейкозами, один ребенок с опухолью костей.
Детей распределят по медицинским учреждениям в Ростовской области. По словам пресс-секретаря главы ростовского региона Ирины Четвертаковой, они ожидают прибытия детей. Пока нет информации о том, куда их распределят.
Напомним, в Ростовскую область, по данным на утро 21 февраля, эвакуировано 2904 ребенка из Донбасса. Дети школьного возраста после прохождения медосмотра будут допущены к учебе в местных школах.