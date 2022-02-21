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Posted 21 февраля 2022, 07:13

Published 21 февраля 2022, 07:13

Modified 1 октября, 13:04

Updated 1 октября, 13:04

В Ростовскую область везут пять тяжелобольных детей из ЛНР

В Ростовскую область везут пять тяжелобольных детей из ЛНР

21 февраля 2022, 07:13
Фото: Медиахолдинг1Mi.
Сюжет
Специальная военная операция на Украине: последние новости на сегодня
Из Луганской народной республики (ЛНР) эвакуируют в Ростовскую область пять тяжелобольных детей, сообщается на сайте Минздрава Луганской народной республики (ЛНР).

«Это дети, которые находятся в тяжелом состоянии и требуют длительного лечения», — сообщила главный врач Луганской республиканской детской клинической больницы Людмила Белецкая.

По ее словам, там есть дети с лейкозами, один ребенок с опухолью костей.

Детей распределят по медицинским учреждениям в Ростовской области. По словам пресс-секретаря главы ростовского региона Ирины Четвертаковой, они ожидают прибытия детей. Пока нет информации о том, куда их распределят.

Напомним, в Ростовскую область, по данным на утро 21 февраля, эвакуировано 2904 ребенка из Донбасса. Дети школьного возраста после прохождения медосмотра будут допущены к учебе в местных школах.

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