ДНР предполагают, что Украина планирует провокации в отношении гражданской авиации

Эдуард Басурин рассказал, что в настоящий момент наблюдатели Народной Милиции Донецкой Народной Республики фиксируют прибытие тяжелой техники на территории Мангуша, Новоалександровки, Торецка, Крематорска и других поселений. В числе орудий, которые прибыли в эту зону, были пять зенитно-ракетных комплексов «БУК-М1», поражающих цели на высоте до 22 тысяч метров в радиусе 30 километров.
«При этом в Народной милиции ДНР нет авиации, летающей на такой высоте, поэтому мы не исключаем спланированной провокации в отношении пассажирских самолетов», — поделился опасениями Эдуард Басурин.
Он добавил, что вместе с ЗРК Вооруженные силы Украины разместили комплексы С-300 и «БУК-М1» на стартовых позициях у международных аэропортов Киева, Харькова и Черкасс.