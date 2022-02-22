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ДНР предполагают, что Украина планирует провокации в отношении гражданской авиации

22 февраля 12:56
Фото: pixabay
Представитель Народной милиции ДНР Эдуард Басурин заявил о потенциальной угрозе пассажирским воздушным судам над территорией Украины, об этом он сообщил во время брифинга с представителями СМИ.

Эдуард Басурин рассказал, что в настоящий момент наблюдатели Народной Милиции Донецкой Народной Республики фиксируют прибытие тяжелой техники на территории Мангуша, Новоалександровки, Торецка, Крематорска и других поселений. В числе орудий, которые прибыли в эту зону, были пять зенитно-ракетных комплексов «БУК-М1», поражающих цели на высоте до 22 тысяч метров в радиусе 30 километров.

«При этом в Народной милиции ДНР нет авиации, летающей на такой высоте, поэтому мы не исключаем спланированной провокации в отношении пассажирских самолетов», — поделился опасениями Эдуард Басурин.

Он добавил, что вместе с ЗРК Вооруженные силы Украины разместили комплексы С-300 и «БУК-М1» на стартовых позициях у международных аэропортов Киева, Харькова и Черкасс.

Напомним, ситуация у западной границы России обострилась после официального признания ЛДНР и заявления Украины о готовности к ядерному вооружению страны.

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