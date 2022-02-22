ДНР предполагают, что Украина планирует провокации в отношении гражданской авиации

Эдуард Басурин рассказал, что в настоящий момент наблюдатели Народной Милиции Донецкой Народной Республики фиксируют прибытие тяжелой техники на территории Мангуша, Новоалександровки, Торецка, Крематорска и других поселений. В числе орудий, которые прибыли в эту зону, были пять зенитно-ракетных комплексов «БУК-М1», поражающих цели на высоте до 22 тысяч метров в радиусе 30 километров.