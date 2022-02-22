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Президент Путин запросил в СФ право на использование армии за рубежом

22 февраля 16:12
Фото: Pexels.com
Президент Владимир Путин запросил у Совета Федерации согласие на использование войск за пределами страны, об этом сообщил портал РИА Новости.

Сообщается, что это постановление приняли в Совете Федерации во вторник, 22 февраля. В пресс-службе правительства Российской Федерации сообщили, что согласие с этим постановлением позволит использовать состав Вооруженных сил России за пределами ее территорий.

Дополнительно в сообщении указано, что использование ВСРФ будет действовать в рамках общепринятых правовых принципов и норм, признанных международным сообществом.

Ранее Дмитрий Песков сообщал, что пока главы ЛДНР и президент не приняли решение о вводе войск на территории Донбасса, однако граждане предполагают, что подобное постановление напрямую связано с обсуждениями между правительствами республик и России.

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