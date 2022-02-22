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В ДНР пока неизвестно о прибытии российских военных

22 февраля 10:48
Фото: Министерство обороны России
Пока неизвестно прибудут ли в Донецкую Народную Республику (ДНР) военнослужащие с России, сообщил представитель Народной милиции ДНР Эдуард Басурин в эфире «Россия 1».

«Будут ли здесь находиться российские военные, не будут здесь находиться российские военные, пока мне это неизвестно», — сообщил он.

Басурин подчеркнул, что такую информацию может дать только глава ДНР, а он это делать не уполномочен.

Он также рассказал, что после сообщения о признании Россией ДНР и ЛНР многие думали, что обстрелы республики прекратятся, однако этого не произошло. Басурин сообщил, что трое гражданских лиц погибло, двое военнослужащих получили ранения.

Ранее собственный корреспондент RostovGazeta в Луганске сообщил, что военная техника была якобы замечена при пересечении границы Ростовской области и ЛНР и ДНР.

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