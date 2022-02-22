В ДНР пока неизвестно о прибытии российских военных

«Будут ли здесь находиться российские военные, не будут здесь находиться российские военные, пока мне это неизвестно», — сообщил он.
Басурин подчеркнул, что такую информацию может дать только глава ДНР, а он это делать не уполномочен.
Он также рассказал, что после сообщения о признании Россией ДНР и ЛНР многие думали, что обстрелы республики прекратятся, однако этого не произошло. Басурин сообщил, что трое гражданских лиц погибло, двое военнослужащих получили ранения.
Ранее собственный корреспондент RostovGazeta в Луганске сообщил, что военная техника была якобы замечена при пересечении границы Ростовской области и ЛНР и ДНР.