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Бастрыкин поручил расследовать преступления ВСУ на территории ЛДНР

23 февраля 18:10
Фото: Следственный комитет
Председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил фиксировать и тщательно расследовать все преступления с украинской стороны на территории ДНР и ЛНР, сообщает СКР.

Судя по информации СМИ, в последнее время количество обстрелов территории республик выросло в два раза, говорится в сообщении.

Там также приводится информация Народной милиции ЛНР, согласно которой в республике 114 раз был нарушен режим прекращения огня. ВСУ обстреляли 29 населенных пунктов ЛНР с применением тяжелой техники. Кроме того, есть убитые среди мирных жителей.

Напомним, 21 февраля со стороны Украины на территорию Ростовской области прилетел и разорвался снаряд. Это произошло в 150 метрах от границы. В результате было уничтожено здание погранслужбы ФСБ по Ростовской области.

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