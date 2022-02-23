Бастрыкин поручил расследовать преступления ВСУ на территории ЛДНР

Там также приводится информация Народной милиции ЛНР, согласно которой в республике 114 раз был нарушен режим прекращения огня. ВСУ обстреляли 29 населенных пунктов ЛНР с применением тяжелой техники. Кроме того, есть убитые среди мирных жителей.