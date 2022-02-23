Бастрыкин поручил расследовать преступления ВСУ на территории ЛДНР

Судя по информации СМИ, в последнее время количество обстрелов территории республик выросло в два раза, говорится в сообщении.
Там также приводится информация Народной милиции ЛНР, согласно которой в республике 114 раз был нарушен режим прекращения огня. ВСУ обстреляли 29 населенных пунктов ЛНР с применением тяжелой техники. Кроме того, есть убитые среди мирных жителей.
Напомним, 21 февраля со стороны Украины на территорию Ростовской области прилетел и разорвался снаряд. Это произошло в 150 метрах от границы. В результате было уничтожено здание погранслужбы ФСБ по Ростовской области.