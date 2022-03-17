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Военные ДНР рассказали о гибели трех американских инструкторов ВСУ

17 марта 19:00
Фото: Pexels.com
Представители Народной милиции ДНР заявили о ликвидации трех военных инструкторов из США на территории Марьинки, об этом сообщил портал РИА Новости.

По данным оборонного ведомства во время военной операции в Марьинке могли быть убиты три военнослужащих, являющиеся гражданами США.

Представители Народной милиции ДНР рассказали, что после уничтожения позиций батальона 54-й бригады ВСУ они обнаружили вооружение зарубежного образца, а также личные вещи, свидетельствующие об американском происхождении погибших.

Так в рюкзаке одного из военных нашли флаг штата Теннесси, а на территории бывшего опорного пункта в дальнейшем удалось найти вещи, которые позволили выяснить имена военнослужащих. Ими оказались капитан Майкл Хоукер и лейтенанты Логан Шрум с Крузом Тоблином.

Тем временем Минобороны США сообщили, что у них нет данных о погибших в Марьинке американцах.

Напомним, до начала активной фазы спецоперации на Украине НАТО прислали на Донбасс своих инструкторов, чтобы те занялись подготовкой боевиков нацбатальона, деятельность которого запрещена на территории Российской Федерации.

Ранее Минобороны России выяснили, сколько средств Пентагон направил на поддержку деятельности биолабораторий на Украине.

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