Военные ДНР рассказали о гибели трех американских инструкторов ВСУ

Так в рюкзаке одного из военных нашли флаг штата Теннесси, а на территории бывшего опорного пункта в дальнейшем удалось найти вещи, которые позволили выяснить имена военнослужащих. Ими оказались капитан Майкл Хоукер и лейтенанты Логан Шрум с Крузом Тоблином.