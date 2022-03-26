В Мариуполе боевики «Азова»* при эвакуации ранили пожилую женщину и двух ее внуков

Военный корреспондент поделился репортажем об эвакуации мирного населения из Мариуполя. Семен Пегов рассказал, что женщина, ее 13-летняя внучка и внук пяти лет пытались эвакуироваться из квартала, находящегося под контролем нацбатальона «Азов» [прим. редакции: данное вооруженное формирование признано экстремистской организацией на территории России, а потому его деятельность запрещена законом].
Военкор добавил, что в момент эвакуации по женщине и детям открыли огонь. Все трое были ранены: девочка — в ногу, ее бабушке снайперы ранили обе ноги, а мальчика зацепило пулей, что прошла по касательной.
Пегов сообщил, что пенсионерку пришлось увозить с точки обстрела на продуктовой тележке, а всю семью сопровождал спецназ Народной милиции ДНР.
Напомним, во вторник, 22 марта, в ДНР сообщили, что удалось освободить почти половину территорий Мариуполя, с восстановлением жилых кварталов и гражданской инфраструктуры в дальнейшем обещала помочь российская сторона.