В Мариуполе боевики «Азова»* при эвакуации ранили пожилую женщину и двух ее внуков

Военный корреспондент поделился репортажем об эвакуации мирного населения из Мариуполя. Семен Пегов рассказал, что женщина, ее 13-летняя внучка и внук пяти лет пытались эвакуироваться из квартала, находящегося под контролем нацбатальона «Азов» [прим. редакции: данное вооруженное формирование признано экстремистской организацией на территории России, а потому его деятельность запрещена законом].