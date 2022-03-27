Мирный житель погиб рядом с границей с Ростовской областью при обстреле ВСУ

Кроме того, снарядами повреждены 37 домостроений по улицам Степная, Комсомольская и Артема. Также от обстрелов есть разрушения в здании поликлиники, здании железнодорожного вокзала и на рынке.
Однако работа железнодорожного транспорта не прекращена. На разрушенных участках ведутся ремонтные работы.
«Берегите себя и родных, постарайтесь не выходить из дома без лишней надобности. Во время обстрела не покидайте убежище», - говорится в сообщении штаба.
Ранее в Мариуполе украинские бойцы из нацбатальона ранили пожилую женщину и ее внуков. ВСУ стали стрелять по женщине и детям, когда те пытались эвакуироваться из квартала, находящегося под контролем ВСУ. В результате все трое были ранены.