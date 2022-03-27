Мирный житель погиб рядом с границей с Ростовской областью при обстреле ВСУ

Ранее в Мариуполе украинские бойцы из нацбатальона ранили пожилую женщину и ее внуков. ВСУ стали стрелять по женщине и детям, когда те пытались эвакуироваться из квартала, находящегося под контролем ВСУ. В результате все трое были ранены.