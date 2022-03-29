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В городах Ростовской области считают зарплаты, а вода в Ростове вновь дурно запахла

29 марта 15:45
Фото: wayhomestudio/freepik.com
В Ростовской области жителям представили статистику доходов, пока в Ростове откладывают реализацию проектов и борются с неприятными запахами от воды. Главные темы дня в RostovGazeta.

За двумя зайцами погонишься — ни одного не поймаешь

Урбанист Даниил Светличный уверен, что Ростову придется отложить часть дорогостоящих и масштабных проектов, чтобы реализовать те, что находятся на этапе реализации.

Корреспондент RostovGazeta пообщался с урбанистами, что поделились своими прогнозами и сообщили об уверенности, что действующие санкции не могли не отразиться на планах по развитию Ростова-на-Дону.

Даниил Светличный предположил, что в настоящий момент под угрозой находится проект скоростного трамвая, поскольку приоритетной признали необходимость закончить проект обхода Ростова по федеральной трассе М-4 «Дон».

Фото: Минтранс Ростовской области

«Это правильное решение, сейчас нужно по максимуму закончить уже начатые проекты, прежде чем влезать в новые», — заявил Даниил Светличный, являющийся представителем организации «Мой Фасад». Он ожидает, что и другие крупные проекты, включая обновление автопарков городских перевозчиков, будут отложены на неопределенное время, либо реализованы, но с серьезным сокращением трат на материалы.

Время экспериментов

АО «Ростовводоканал» объявил, что снижение качества воды в реке Дон привело к изменению запаха поставляемой в жилые дома воды.

Жители Ростова в течение последних двух суток жаловались на затхлый или рыбный запах, который исходит от водопроводной воды, и в ресурсоснабжающей организации сообщили, что сейчас корректируется доза реагентов для устранения специфического запаха.

Фото: «Ростовводоканал»

В компании добавили, что для очистки воды будут применять древесный уголь, чтобы избавится от летучих соединений, которые являются источником «рыбного аромата». Кроме того компания проведет промывку труб.

«Весной планируется установить три установки дополнительной очистки воды. Рыбный запах пойдет на спад в конце апреля», — сказано в сообщении АО «Ростовводоканал».

Зарплатная вилка

РИА «Рейтинг» сообщили, что жители малых и средних населенных пунктов получают на треть меньшую зарплату, чем те, кто живет в крупных городах Ростовской области.

По их данным разница в доходах составляет 36%, из-за чего Ростовская область заняла 66 место по уровню доходов населения во всероссийском рейтинге.

Фото: gpointstudio/freepik.com

Сообщается, что в 2021 году жители малых населенных пунктов получали около 32,7 тысячи рублей, что на 11% больше показателей за аналогичный период предыдущего года.

Столь же низкие доходы, как в Ростовской области, оказались у жителей Краснодарского края и Ульяновской области, что оказались ниже него в рейтинге. Возглавили список доходов жители Ямало-Ненецкого автономного округа, а вот на последних строчках оказались жители Чечни с официальными средними доходами в 24 тысячи рублей.

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