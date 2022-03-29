В городах Ростовской области считают зарплаты, а вода в Ростове вновь дурно запахла

«Это правильное решение, сейчас нужно по максимуму закончить уже начатые проекты, прежде чем влезать в новые», — заявил Даниил Светличный, являющийся представителем организации «Мой Фасад». Он ожидает, что и другие крупные проекты, включая обновление автопарков городских перевозчиков, будут отложены на неопределенное время, либо реализованы, но с серьезным сокращением трат на материалы.