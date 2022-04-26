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Десятки компаний готовы занять место IKEA на мебельном рынке Ростовской области

26 апреля 10:42
Фото: РБК Бизнес-Вектор
В Ростовской области более 50 компаний готовы обеспечить местных жителей мебелью в период санкций, о перспективах и вызовах импортозамещения рассказал президент Торгово-промышленной палаты России (ТПП РФ) Сергей Катырин.

Напомним, в начале марта компания по продаже мебели и товаров для дома IKEA временно приостановила свою деятельность на российском рынке, присоединившись к действующим санкциям. После объявления компании о том, что работа будет приостановлена до 31 мая, всего за один день ростовчане и жители близлежащих городов буквально заполонили магазин на волне паники остаться без мебели и раскупили значительную часть товара.

Однако россиянам не следует опасаться дефицита мебели, так как отечественные производители активно приходят на рынок и готовы предоставить населению собственные товары и услуги.

Сообщается, что только за прошлый год объем производства отечественной мебели вырос до 310 миллиардов рублей. При этом 25% приходится на мебель для дома, еще 20% приходится на мягкую мебель, а именно диваны и кресла, еще 7% идет на предметы меблировки детских, а 8% на производство матрасов. Производство кухонь и офисной мебели также занимают приблизительно по 20% от общего объема производства.

В то же время в Ростовской области по данным системы СПАРК зарегистрированы 53 компании, готовые помочь жителям региона с меблировкой помещений. Все эти компании заняты как оптовой, так и розничной продажей мебели, а также ее производством под заказ. Таких организаций в Ростовской области 16.

Порядка 30 компаний получают выручку от пяти до 96 миллионов рублей ежегодно.

Президент ТПП Сергей Катырин считает, что в ближайшее время этот сектор производства столкнется с серьезным вызовом, а именно техническим обеспечением предприятий.

«Это наиболее серьезная проблема, которую нам создали своими незаконными санкциями недружественные страны. <…> Где-то придётся заниматься серьёзным импортозамещением. Для этого нужно будет вкладываться в НИОКРы, научно-исследовательские работы, опытно-конструкторские», — заметил Катырин, добавив, что в частности возникнет проблема с обеспечением лесодобывающей и лесоперерабатывающей промышленности.

Для того, чтобы снизить ущерб, причиненный санкциями, федеральные власти уже разработали комплекс мер, который укрепит мебельный бизнес и повысит его конкурентоспособность. Так, например, уже в течение двух лет в рамках государственных контрактов возможно приобрести мебель исключительно отечественного производства, что позволило поддержать индустрию в период пандемии коронавируса.

Сейчас в правительстве работают над тем, чтобы обеспечить помощь и поддержку всем звеньям цепи мебельного производства — от лесозаготовки до мебельных фабрик.

«Первый пакет, который мы отправили в правительство, он был посвящён различным отраслям по всем направлениям, это было больше 50 наших предложений: это снижение финансовой нагрузки, это налоговые каникулы, это кредитные каникулы, ну и ряд других мер», — рассказал Сергей Катырин.

Учитывая все эти меры поддержки, отечественные производители мебели ожидают, что устранение зарубежных конкурентов с рынка позволит им отвоевать нишу, ранее занятую шведской компанией IKEA.

Ранее ростовчанин, зарабатывающий на монтаже кухонных гарнитуров, заявил, что уход IKEA с рынка дал толчок малому бизнесу.

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