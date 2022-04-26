Десятки компаний готовы занять место IKEA на мебельном рынке Ростовской области

Напомним, в начале марта компания по продаже мебели и товаров для дома IKEA временно приостановила свою деятельность на российском рынке, присоединившись к действующим санкциям. После объявления компании о том, что работа будет приостановлена до 31 мая, всего за один день ростовчане и жители близлежащих городов буквально заполонили магазин на волне паники остаться без мебели и раскупили значительную часть товара.
Однако россиянам не следует опасаться дефицита мебели, так как отечественные производители активно приходят на рынок и готовы предоставить населению собственные товары и услуги.
Сообщается, что только за прошлый год объем производства отечественной мебели вырос до 310 миллиардов рублей. При этом 25% приходится на мебель для дома, еще 20% приходится на мягкую мебель, а именно диваны и кресла, еще 7% идет на предметы меблировки детских, а 8% на производство матрасов. Производство кухонь и офисной мебели также занимают приблизительно по 20% от общего объема производства.
В то же время в Ростовской области по данным системы СПАРК зарегистрированы 53 компании, готовые помочь жителям региона с меблировкой помещений. Все эти компании заняты как оптовой, так и розничной продажей мебели, а также ее производством под заказ. Таких организаций в Ростовской области 16.
Порядка 30 компаний получают выручку от пяти до 96 миллионов рублей ежегодно.
Президент ТПП Сергей Катырин считает, что в ближайшее время этот сектор производства столкнется с серьезным вызовом, а именно техническим обеспечением предприятий.
«Это наиболее серьезная проблема, которую нам создали своими незаконными санкциями недружественные страны. <…> Где-то придётся заниматься серьёзным импортозамещением. Для этого нужно будет вкладываться в НИОКРы, научно-исследовательские работы, опытно-конструкторские», — заметил Катырин, добавив, что в частности возникнет проблема с обеспечением лесодобывающей и лесоперерабатывающей промышленности.
Для того, чтобы снизить ущерб, причиненный санкциями, федеральные власти уже разработали комплекс мер, который укрепит мебельный бизнес и повысит его конкурентоспособность. Так, например, уже в течение двух лет в рамках государственных контрактов возможно приобрести мебель исключительно отечественного производства, что позволило поддержать индустрию в период пандемии коронавируса.
Сейчас в правительстве работают над тем, чтобы обеспечить помощь и поддержку всем звеньям цепи мебельного производства — от лесозаготовки до мебельных фабрик.
«Первый пакет, который мы отправили в правительство, он был посвящён различным отраслям по всем направлениям, это было больше 50 наших предложений: это снижение финансовой нагрузки, это налоговые каникулы, это кредитные каникулы, ну и ряд других мер», — рассказал Сергей Катырин.
Учитывая все эти меры поддержки, отечественные производители мебели ожидают, что устранение зарубежных конкурентов с рынка позволит им отвоевать нишу, ранее занятую шведской компанией IKEA.
Ранее ростовчанин, зарабатывающий на монтаже кухонных гарнитуров, заявил, что уход IKEA с рынка дал толчок малому бизнесу.