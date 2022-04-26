Десятки компаний готовы занять место IKEA на мебельном рынке Ростовской области

Сообщается, что только за прошлый год объем производства отечественной мебели вырос до 310 миллиардов рублей. При этом 25% приходится на мебель для дома, еще 20% приходится на мягкую мебель, а именно диваны и кресла, еще 7% идет на предметы меблировки детских, а 8% на производство матрасов. Производство кухонь и офисной мебели также занимают приблизительно по 20% от общего объема производства.