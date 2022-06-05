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Posted 5 июня 2022, 10:39

Published 5 июня 2022, 10:39

Modified 18 сентября 2022, 15:16

Updated 18 сентября 2022, 15:16

В центре Ростова-на-Дону днем 6 и 8 июня ограничат водоснабжение

5 июня 2022, 10:39
В Ростове-на-Дону на следующей неделе 6 и 8 июня будут отключать воду из-за технических работ, сообщает «Ростовводоканал».

В понедельник, 6 июня, не будет воды с 08.00 мск до 19.00. Это коснется улиц Красноармейская, Варфоломеева, Чехова и проспекта Ворошиловский.

Ограничения являются вынужденными, так как нужно построить водопроводный выпуск.

Кроме того, 8 числа с 08.30 до 21.00 воды не будет на Шолохова до улицы Мурлычева и от Максима Горького, 293 до 14-й линии.

В это время также пройдут технически мероприятия.

Ранее инспекторы проверили Таганрогский залив после жалобы на черную и вонючую воду.

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#Общество#Новости
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