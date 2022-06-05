В центре Ростова-на-Дону днем 6 и 8 июня ограничат водоснабжение

Posted 5 июня 2022, 10:39
Published 5 июня 2022, 10:39
Modified 18 сентября 2022, 15:16
Updated 18 сентября 2022, 15:16
В понедельник, 6 июня, не будет воды с 08.00 мск до 19.00. Это коснется улиц Красноармейская, Варфоломеева, Чехова и проспекта Ворошиловский.
Ограничения являются вынужденными, так как нужно построить водопроводный выпуск.
Кроме того, 8 числа с 08.30 до 21.00 воды не будет на Шолохова до улицы Мурлычева и от Максима Горького, 293 до 14-й линии.
В это время также пройдут технически мероприятия.