В МВД Ростовской области не смогли объяснить задержание военкора за тепловизор

Ранее RostovGazeta сообщала, что полицейские Матвеево-Кургана в Ростовской области якобы помешали осуществить поставку тепловизоров защитникам Донбасса. По информации военкоров, в РОВД оказался задержан член команды Максима Фадеева — автора документальных фильмов о Добнассе. Предполагаемым поводом для задержания стало наличие у команды тепловизора, который «везли бойцам ДНР».
Пытаясь выяснить официальную причину задержания, корреспондент RostovGazeta позвонил в РОВД Матвеево-Курганского района. Однако ни один телефон, указанный в официальных источниках, не сработал. После набора номера сразу же шел сброс.
В пресс-службе МВД Ростовской области не смогли оперативно назвать причину задержания.
«Информация уточняется», — сообщили в пресс-службе.
Ответить на вопрос, почему номера телефонов Матвеево-Курганского отделения полиции не отвечают, здесь затруднились.
«Попробуйте еще позвонить. Но зачем вы им звоните. Они все равно не ответят. Это сможем сделать только мы», — подчеркнули в пресс-службе МВД Ростовской области.
Ранее RostovGazeta сообщала, что в Ростовской области задержали лидера экстремистской организации, запрещенной на территории России.