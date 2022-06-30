Новые федеральные правила могут стать погибелью для малой авиации Ростовской области

Парламентарии напомнили, что уже в сентябре текущего года вступят в силу новые федеральные правила, которые будут ограничивать возможность привлечения пилотов, управляющих сверхлегкими воздушными судами, и частных пилотов к авиационным работам. По прогнозам все это окажет негативное влияние на сельхозавиацию и урожайность по результатам 2022 года.