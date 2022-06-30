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Новые федеральные правила могут стать погибелью для малой авиации Ростовской области

30 июня 14:50
Фото: ЗСРО
В Ростовской области депутаты назвали главные проблемы, которые стоят на пути у развития малой авиации региона, об этом рассказали в областном Законодательном собрании.

Парламентарии напомнили, что уже в сентябре текущего года вступят в силу новые федеральные правила, которые будут ограничивать возможность привлечения пилотов, управляющих сверхлегкими воздушными судами, и частных пилотов к авиационным работам. По прогнозам все это окажет негативное влияние на сельхозавиацию и урожайность по результатам 2022 года.

В ходе заседания эксперты сообщили, что легкую и малую авиацию применяют как для экологических, так и противопожарных инспекций, а также пассажироперевозок, транспортировки грузов, парашютного спорта и сельскохозяйственных нужд.

Между тем в Ростовской области действуют строгие требования к аэродромам, из-за чего зампредседателя комитета ЗСРО Сергей Ковалев предложил обратиться к федеральному правительство и попросить об уменьшении влияния регуляторной функции служб. По его мнению, это позволит снизить чрезмерные требования к малым аэродромам без ущерба требованиям безопасности людей.

К тому же Ковалев напомнил, что сейчас областная инфраструктура малой авиации находится в упадке, а потому необходимо восстановить взлетные полосы, оборудование для навигации и актуализировать требования, предъявляемые к безопасности.

Ранее биологи назвали нашествие саранчи в Ростовской области катастрофой из-за отсутствия достаточного количества малой авиации для распыления инсектицидов.

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#Новости#Диана Троянская#Общество
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