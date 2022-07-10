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Ударные новости недели об упавшем беспилотнике, закрытом ТЦ и суде над экс-министром

10 июля 17:30
Фото: Очевидец
В Таганроге беспилотник врезался в жилой дом, спровоцировав пожар, торговый центр «Мега» временно закрылся из-за эвакуации, а бывший министр здравоохранения Ростовской области Татьяна Быковской предстала перед судом по делу о превышении должностных полномочий.

Падение беспилотника в Таганроге

4 июля беспилотник упал на жилой дом в Таганроге по адресу 15-й Новый переулок, 62. Произошел пожар, охвативший 70 квадратных метров площади. К счастью, никто не пострадал.

Региональные власти устанавливают тип летательного средства, а также причину его падения. Они отмечают, что боеприпасы на рухнувшем беспилотнике отсутствовали.

Губернатор Ростовской области заверил, что жителям пострадавшего дома будет оказана необходимая помощь.

Ростовчане бурно обсуждали событие в социальных сетях. Высказывались мнения об ужесточении правил пользования беспилотными летательными средствами. Также ростовчане посочувствовали собственникам сгоревшего дома и призвали оказать им помощь.

Закрытие «Меги»

4 июля торговый центр «Мега» в Аксайском районе закрылся закрылся на несколько часов. Представители ТЦ сообщили, что причиной закрытия стали технические проблемы.

До этого сообщалось, что в торговом центре произошла эвакуация посетителей и персонала. Почему именно людям экстренно пришлось покинуть «Мегу», не уточняется.

Торговый центр возобновил работу спустя несколько часов.

Суд над экс-министром Быковской

В Кущевском районном суде Краснодарского край началось рассмотрения дела экс-главы Минздрава Ростовской области Татьяны Быковской и ее заместителя Сергея Беседовского. Они обвиняются в превышении должностных полномочий.

По данным СМИ, Быковская и ее зам, будучи должностными лицами, выбрали организацию для сбора медицинских отходов, нарушив антимонопольное законодательство. Они планировали подписать контракт с выгодной им компанией, несмотря на то, что та не соответствовала требованиям сотрудничества.

Обвиняемые свою вину не признали, суд над ними еще продолжается.

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#Новости#Алина Заярная#Общество
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