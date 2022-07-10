Ударные новости недели об упавшем беспилотнике, закрытом ТЦ и суде над экс-министром

По данным СМИ, Быковская и ее зам, будучи должностными лицами, выбрали организацию для сбора медицинских отходов, нарушив антимонопольное законодательство. Они планировали подписать контракт с выгодной им компанией, несмотря на то, что та не соответствовала требованиям сотрудничества.