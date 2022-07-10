Ударные новости недели об упавшем беспилотнике, закрытом ТЦ и суде над экс-министром

4 июля беспилотник упал на жилой дом в Таганроге по адресу 15-й Новый переулок, 62. Произошел пожар, охвативший 70 квадратных метров площади. К счастью, никто не пострадал.
Региональные власти устанавливают тип летательного средства, а также причину его падения. Они отмечают, что боеприпасы на рухнувшем беспилотнике отсутствовали.
Губернатор Ростовской области заверил, что жителям пострадавшего дома будет оказана необходимая помощь.
Ростовчане бурно обсуждали событие в социальных сетях. Высказывались мнения об ужесточении правил пользования беспилотными летательными средствами. Также ростовчане посочувствовали собственникам сгоревшего дома и призвали оказать им помощь.
4 июля торговый центр «Мега» в Аксайском районе закрылся закрылся на несколько часов. Представители ТЦ сообщили, что причиной закрытия стали технические проблемы.
До этого сообщалось, что в торговом центре произошла эвакуация посетителей и персонала. Почему именно людям экстренно пришлось покинуть «Мегу», не уточняется.
Торговый центр возобновил работу спустя несколько часов.
В Кущевском районном суде Краснодарского край началось рассмотрения дела экс-главы Минздрава Ростовской области Татьяны Быковской и ее заместителя Сергея Беседовского. Они обвиняются в превышении должностных полномочий.
По данным СМИ, Быковская и ее зам, будучи должностными лицами, выбрали организацию для сбора медицинских отходов, нарушив антимонопольное законодательство. Они планировали подписать контракт с выгодной им компанией, несмотря на то, что та не соответствовала требованиям сотрудничества.
Обвиняемые свою вину не признали, суд над ними еще продолжается.