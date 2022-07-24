В Ростовской области владельцев электрокаров могут освободить от транспортного налога

В законопроекте предусмотрено полное освобождение от транспортного налога владельцев электрокаров с 1 января 2022 года и до 31 декабря 2024. А для собственников гибридных машин в регионе могут установить льготу в 50%. Так, в настоящее время в Ростовской области насчитывается 228 автомобилей с электродвигателями и 574 гибрида.