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Posted 24 июля 2022, 13:59

Published 24 июля 2022, 13:59

Modified 29 ноября, 19:32

Updated 29 ноября, 19:32

В Ростовской области владельцев электрокаров могут освободить от транспортного налога

24 июля 2022, 13:59
В Ростовской области на рассмотрение депутатов регионального Заксобрания был внесен законопроект, предусматривающий различные льготы для некоторых видов бизнеса и граждан, документ опубликован на сайте законодательного органа.

В ЗСРО внесен законопроект, предусматривающий введение налоговых льготы владельцам электрокаров, гидроциклов и гибридных автомобилей. Законопроект нацелен популяризовать электротранспорт в Ростовской области. Помимо этого, нововведение позволит снизить рост перерегистрации гидроциклов ростовчан в регионах с более низкими налоговыми ставками.

В законопроекте предусмотрено полное освобождение от транспортного налога владельцев электрокаров с 1 января 2022 года и до 31 декабря 2024. А для собственников гибридных машин в регионе могут установить льготу в 50%. Так, в настоящее время в Ростовской области насчитывается 228 автомобилей с электродвигателями и 574 гибрида.

Налоговые льготы предусмотрены и для кинотеатров, переживающих сейчас нелегкие времена. Их планируют перевести на упрощенную систему налогообложения, понизив ставку подоходного налога до 1%. Если такой закон будет принят, кинотеатры смогут сохранить до 9,4 миллиона рублей в год.

Также льготы хотят предоставить ростовским IT-компаниям. Они получат право на получение инвестиционного вычета по налогу на прибыль, а также в течение пяти лет смогут не платить 50% суммы от налога на имущество.

Еще одним получателем льгот станет участник трамвайной концессии «Синара». Компания, занимающаяся обновлением трамвайной сети Ростова, будет освобождена до 2028 года от налога на имущество.

Ранее стало известно, что россияне не будут платить налог при продаже единственного жилья.

#Алина Заярная#Общество#Новости
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