В Ростовской области владельцев электрокаров могут освободить от транспортного налога

Posted 24 июля 2022, 13:59
Published 24 июля 2022, 13:59
Modified 29 ноября, 19:32
Updated 29 ноября, 19:32
В ЗСРО внесен законопроект, предусматривающий введение налоговых льготы владельцам электрокаров, гидроциклов и гибридных автомобилей. Законопроект нацелен популяризовать электротранспорт в Ростовской области. Помимо этого, нововведение позволит снизить рост перерегистрации гидроциклов ростовчан в регионах с более низкими налоговыми ставками.
В законопроекте предусмотрено полное освобождение от транспортного налога владельцев электрокаров с 1 января 2022 года и до 31 декабря 2024. А для собственников гибридных машин в регионе могут установить льготу в 50%. Так, в настоящее время в Ростовской области насчитывается 228 автомобилей с электродвигателями и 574 гибрида.
Налоговые льготы предусмотрены и для кинотеатров, переживающих сейчас нелегкие времена. Их планируют перевести на упрощенную систему налогообложения, понизив ставку подоходного налога до 1%. Если такой закон будет принят, кинотеатры смогут сохранить до 9,4 миллиона рублей в год.
Также льготы хотят предоставить ростовским IT-компаниям. Они получат право на получение инвестиционного вычета по налогу на прибыль, а также в течение пяти лет смогут не платить 50% суммы от налога на имущество.
Еще одним получателем льгот станет участник трамвайной концессии «Синара». Компания, занимающаяся обновлением трамвайной сети Ростова, будет освобождена до 2028 года от налога на имущество.