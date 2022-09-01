Эксперт рассказал, почему в сфере образования Ростова наметился отток кадров

По словам собеседника, расходы местного бюджета на сферу образования в Ростовской области являются одной из самых затратных статей. Тем не менее, денег на достойную заработную плату для ростовских учителей все равно не хватает. В сфере образования продолжается отток кадров.
«Будущий 2023 год объявлен Годом педагога и наставника. И мы ждем дальнейшего совершенствования заработной платы учителей с последующим повышением социального статуса педагога», — отмечает Владимир Гайворонский.
Спикер добавляет, что учителя должны не только материально ощущать важность своей профессии, но и всяческую заботу и поддержку.
Подробнее в материале: Статья затратная, а денег мало»: эксперт рассказал о проблемах образования в Ростове