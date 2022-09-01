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Эксперт рассказал, почему в сфере образования Ростова наметился отток кадров

1 сентября 06:00
Фото: 1MI
Отток кадров в среде ростовских учителей продолжается. Одни уезжают в столицу на привлекательные условия труда, другие кардинально меняют род деятельности, уходя в коммерцию, сообщил RostovGazeta председатель Ростовской областной организации Общероссийского профсоюза образования Владимир Гайворонский.

По словам собеседника, расходы местного бюджета на сферу образования в Ростовской области являются одной из самых затратных статей. Тем не менее, денег на достойную заработную плату для ростовских учителей все равно не хватает. В сфере образования продолжается отток кадров.

«Будущий 2023 год объявлен Годом педагога и наставника. И мы ждем дальнейшего совершенствования заработной платы учителей с последующим повышением социального статуса педагога», — отмечает Владимир Гайворонский.

Спикер добавляет, что учителя должны не только материально ощущать важность своей профессии, но и всяческую заботу и поддержку.

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