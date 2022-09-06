Каждый 138 житель Ростовской области считает себя донским казаком

Между тем во время предыдущей переписи именно русские составляли этническое большинство 90,3% населения, за ними следовали армяне — 2,6%, а также украинцы — 1,8%. Оставшиеся народности заняли менее 0,4%, среди них были турки, азербайджанцы, цыгане, корейцы, чеченцы и даргинцы. Судя по последнему отчету переписи, казаки заняли место четвертой по величине этнической группы Ростовской области.