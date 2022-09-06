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Каждый 138 житель Ростовской области считает себя донским казаком

6 сентября 13:16
Фото: Администрация Ростова
В Ростовской области в ходе последней переписи населения 0,7% жителей определили себя как казаков, данные об этом появились на портале правительства.

Напомним, прошлой осенью состоялась очередная перепись населения, в ходе которой выяснилось, что в Ростовской области проживают 4,2 миллиона жителей.

Однако во время самой переписи донские казаки часто жаловались, что переписчики не позволяли им самим определить принадлежность к определенной этнической группе, отмечая их как «русских»

Совсем недавно стало известно, что о своей принадлежности к казакам заявили около 30 тысяч жителей, что составляет 0,7% от общей численности населения региона.

Между тем во время предыдущей переписи именно русские составляли этническое большинство 90,3% населения, за ними следовали армяне — 2,6%, а также украинцы — 1,8%. Оставшиеся народности заняли менее 0,4%, среди них были турки, азербайджанцы, цыгане, корейцы, чеченцы и даргинцы. Судя по последнему отчету переписи, казаки заняли место четвертой по величине этнической группы Ростовской области.

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#Новости#Диана Троянская#Общество
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