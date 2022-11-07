В ведомстве рассказали, что Кировский районный суд Ростова вынес решение по нарушению, выявленному инспекторами Роспотребнадзора в ходе внеплановой проверки. Суд определил приостановить работу заведения, которое принадлежит индивидуальному предпринимателю Э., на две недели.
Причиной этого назвали нарушение санитарно-эпидемиологических требований, теперь бизнесмену необходимо устранить нарушения, чтобы его дело могло возобновить свою работу после истечения срока наказания.
Ранее жители Ростовской области рассказали о полчищах тараканов в одной из инфекционных больниц Дона.