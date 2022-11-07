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В Ростове на две недели закрыли точку общепита из-за антисанитарии

7 ноября 12:26
Фото: malmstrom.af.mil/CC0 / wikimedia.org
В Ростове на две недели приостановили работу одной из городских точек общественного питания после проверки донским Роспотребнадзором, об этом сообщили в пресс-службе ГУ ФССП РФ по Ростовской области.

В ведомстве рассказали, что Кировский районный суд Ростова вынес решение по нарушению, выявленному инспекторами Роспотребнадзора в ходе внеплановой проверки. Суд определил приостановить работу заведения, которое принадлежит индивидуальному предпринимателю Э., на две недели.

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Причиной этого назвали нарушение санитарно-эпидемиологических требований, теперь бизнесмену необходимо устранить нарушения, чтобы его дело могло возобновить свою работу после истечения срока наказания. 

Ранее жители Ростовской области рассказали о полчищах тараканов в одной из инфекционных больниц Дона.

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