Температура воздуха днем достигнет +8...+13 С, ветер будет дуть со скоростью 9-14 метров в секунду, местами возможны порывы до 20 метров в секунду (72 километра в час).
Кроме того, днем 13 ноября на большей части Ростовской области ожидается небольшой дождь.
В ночь на понедельник в отдельных районах региона обещают заморозки до -1 С, на остальнйо территории +2...+5 С.
В Ростове в воскресенье +10 С и переменная облачность, но осадков не ожидается. Ветер западный шесть метров в секунду.
Ранее синоптики сообщили, что в Ростовской области с 17 ноября начнутся снегопады и резко похолодает.