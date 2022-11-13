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В Ростовской области 13 ноября обещают ветер до 72 км/ч и дожди

Сегодня, 05:23
Фото: 1MI

В Ростовской области днем 13 ноября поднимется ураганный ветер

В воскресенье 13 ноября в Ростовской области будет дождливо, ветрено, но относительно тепло, сообщили синоптики.

Температура воздуха днем достигнет +8...+13 С, ветер будет дуть со скоростью 9-14 метров в секунду, местами возможны порывы до 20 метров в секунду (72 километра в час).

Кроме того, днем 13 ноября на большей части Ростовской области ожидается небольшой дождь.

В ночь на понедельник в отдельных районах региона обещают заморозки до -1 С, на остальнйо территории +2...+5 С.

В Ростове в воскресенье +10 С и переменная облачность, но осадков не ожидается. Ветер западный шесть метров в секунду.

Ранее синоптики сообщили, что в Ростовской области с 17 ноября начнутся снегопады и резко похолодает. 

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