Ростовчане заявили о подтоплении проспекта Ворошиловского вечером 22 ноября

Горожане рассказали, что полностью затопило дороги и тротуары. Людям приходилось искать обходные пути, а водителей ситуация не испугала. Они продолжали движение по оказавшимся в воде участкам.
Другие ростовчане шли по воде, которая в некоторых местах была по колено. Пользователи в комментариях написали, что аналогичные ситуации происходят каждый год.
Появились также шутки, что людям пора покупать лодки.
«Ливневки — это больная тема в Ростове и в Анапе, строят, а про ливневки и водоотводы никто не думает», — пишут горожане.
«Надо привыкать, инфраструктура только стареет», — заявляют ростовчане.
Ранее в Ростове после дождя 19 ноября затопило Малиновского.