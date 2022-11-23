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Ростовчане заявили о подтоплении проспекта Ворошиловского вечером 22 ноября

Сегодня, 04:55
Фото: 1mi
В Ростове-на-Дону дороги на проспекте Ворошиловский оказались под водой, сообщили местные жители в соцсети «ВКонтакте».

Горожане рассказали, что полностью затопило дороги и тротуары. Людям приходилось искать обходные пути, а водителей ситуация не испугала. Они продолжали движение по оказавшимся в воде участкам.

Другие ростовчане шли по воде, которая в некоторых местах была по колено. Пользователи в комментариях написали, что аналогичные ситуации происходят каждый год.

В Ростове после дождя 19 ноября затопило Малиновского
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Появились также шутки, что людям пора покупать лодки.

«Ливневки — это больная тема в Ростове и в Анапе, строят, а про ливневки и водоотводы никто не думает», — пишут горожане.

«Надо привыкать, инфраструктура только стареет», — заявляют ростовчане.

Ранее в Ростове после дождя 19 ноября затопило Малиновского.

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#Илья Протвинов#Происшествие#Ростовская область#Ростов-на-Дону#Последние новости Ростова на сегодня#Происшествия
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