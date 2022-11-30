Мультики не больше 30 минут в день? А может только старые-добрые советские или от современных отечественных мультипликаторов? «Нет» Микки-Маусу, Трансформерам и Свинке Пеппе? По мнению детского психолога Ярослава Гребенюкова, все это бесполезные ограничения, которые нанесут развитию ребенка больше вреда, чем пользы.
«Главный аргумент мамочек в пользу всего этого заключается в том, что ребенок заработает близорукость, мигрень и впитает вредную информацию. Поэтому их дети, когда все же дорываются до телевизора или планшета, смотрят «запрещенку», - объясняет доктор психологических наук.
Мультики на зрение ребенка, считает Ярослав Гребенюков, совершенно не влияют. Психолог ссылается на офтальмологические исследования, которые доказывают, что острота зрения напрямую зависит от генетики, а не от количества минут перед телевизором. Если хоть у одного из родителей зрение не идеальное, то ожидать орлиной зоркости от ребенка и запрещать ему смотреть мультфильмы бесполезно.
«Чтобы не было вреда для здоровья нужно только рассчитать расстояние от ребенка до экрана. В идеале, оно должно быть не меньше трех метров, но в условиях современных квартир этого трудно достичь», - уточняет психолог.
По рекомендации ВОЗ полный запрет на использование электронных устройств в том числе распространение видео-контента распространяется только на детей младше одного года. Малышам 2-4 лет телевизор можно смотреть не более одного часа в день.
Еще одна причина, по которой консервативные родители запрещают смотреть детям мультики, добавляет Ярослав Гребенюков, это социализация. Общение с друзьями и родными, игрушки, домашние питомцы – все это важная часть воспитания. Но, как уверен психолог, мультики из этого списка исключать нельзя, потому что они учат ребенка различать реальность и «мультяшный» мир.
«Мультики - это виртуальный мир, где все искажено, гиперболизировано. На время просмотра ребенок погружается в него, забывает о реальности. Если научить его правильно разграничивать миры, то это пойдет ему на пользу. Например, если ваш сын хочет стать как Молния Маквин, то родитель должен ему объяснить, что для этого нужно хорошо разбираться в автомобилях, много учиться, чтобы участвовать в гонках, тренировать реакцию. У ребенка появится стимул развивать реальные навыки», - говорит психолог.
Вместо того, чтобы запрещать детям смотреть мультики, лучше привить им хороший вкус, советует детский психолог. Можно использовать функцию фильтрации контента, а можно самостоятельно просмотреть отрывок и решить, нанесет мультфильм вред ребенку или нет.
«Что я, как психолог, однозначно не рекомендую, это мультфильмы-пустышки, где герои просто заполняют экранное время, сюжет не несет в себе никаких моральных ценностей. Слишком громкие или мрачные мультики, после которых у ребенка появятся страхи. Мультики, где герои ведут себя как свиньи, это я о рыгающей Свинке Пеппе, в прямом смысле слова «свиньи», - советует Ярослав Гребенюков.
Есть определенный тип родителей, говорит эксперт, которые не имеют достаточно свободного времени на ребенка, но при этом их представления о воспитании ограничиваются установлением различных «нельзя». Вместо того, что вечером смотреть мультфильм вместе с ребенком, совместно обсуждать его, они предпочитают сказать «нельзя», оставить ребенка маяться от безделья, а сами занимаются своими делами. При этом, по мнению доктора психологических наук, именно они чаще всего убеждены, что на фоне сутками зависающих в гаджетах сверстников их ребенок выглядит неопороченным экранным излучением гением.
«Ни один мультик не способен сделать из воспитанного в здоровой атмосфере ребенка идиота. Гораздо важнее здесь, что мультики также формируют культурный фон. И если ваш ребенок не знает по именам героев «Щенячьего патруля» вы гарантированно услышите его жалобы о том, что его не позвали играть, потому что он ничего не знает. Получаем проблему с социализацией», - объясняет психолог.
«Запреты только повысят уровень вражды между ребенком и родителем. Не мультики, а сами родители этим учат врать и смотреть мультики на маленьком экране телефона под одеялом», - считает Ярослав Гребенюков.
Детский психолог вспоминает, как недавно ехал в электричке из Ростова в Новочеркасск. В вагоне было много детей, все они смотрели мультики на телефонах или планшетах. Дорога занимает около двух часов. Рядом с Ярославом ехала многодетная мать с четырьмя детьми, самому старшему из которых было не больше семи лет.
«Она сразу забрала у двоих старших телефоны и сказала сидеть тихо. Минут 20 они продержались. А потом начался какой-то кошмар. Младшие начали канючить, старшие бегать по вагону. Это же опасно! В конце концов они пересели на сиденья слева от мамы, там сидела девочка и что-то смотрела, они подглядывали. Я у матери поинтересовался, почему она запретила детям в дороге занять себя мультиками, на что мне выдали тираду о зомбоящиках», - вспоминает детский психолог.
Женщина заявила, что только ее дети «нормальные», а остальные уткнулись носом в планшет и не видят ничего вокруг. А на что смотреть? За окном темнота, в вагоне полусонные люди возвращаются с работы. Она, по словам психолога, расшумелась на весь вагон и как будто забыла о том, что пока остальные дети, не мешая никому тихо сидели и смотрели в дороге мультики, ее собственные чада носились, рискуя упасть и сломать себе что-нибудь, когда электричка затормозит.
Таким детям, добавил психолог, не помешала бы мульт-терапия.
«Нервные мамы будут в шоке, но мультиками сейчас лечат. В Москве и Питере так называемую мульт-терапию или анимационную терапию применяют в лечении детской гиперактивности. Это помогает научить детей концентрировать внимание, сосредотачиваться и направлять энергию последовательно от одного занятия к другому, а не на все сразу», - рассказывает психолог.
При этом никакие особенные мультики для терапии не разрабатывают, а выбирают из уже существующих с учетом интересов ребенка.
Есть по словам психолога, особый тип родителей – блюстители нравственности, которые разрешают детям смотреть только советские мультфильмы. Ведь они точно не испортят их ребенка.
«Это с психологической точки зрения ни к чему хорошему не приведет. Во-первых, у современного ребенка, который смотрит исключительно старые мультфильмы с плохим качеством рисовки и звука, устаревшим юмором, сформируется соответственно устаревшая картина мира. И опять же, ему нечего будет обсудить со сверстниками, ребенок будет вне информационного поля и на скамейке запасных в общих играх», - объясняет последствия ограничений контента эксперт.
Цензура на то, что смотрит ребенок должна быть разумной: если вы видите, что герои озабочены своей физиологией или используют нецензурную брань, без угроз и запретов выключите это и предложите альтернативу, советует психолог. Научите ребенка отличать хороший сюжет от плохого, дозировать экранное время и проблем не будет. А вот запреты, уверен Ярослав Гребенюков, сделают только хуже: ребенок отдалится от сверстников и родителей, привыкнет ко вранью.