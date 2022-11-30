Женщина заявила, что только ее дети «нормальные», а остальные уткнулись носом в планшет и не видят ничего вокруг. А на что смотреть? За окном темнота, в вагоне полусонные люди возвращаются с работы. Она, по словам психолога, расшумелась на весь вагон и как будто забыла о том, что пока остальные дети, не мешая никому тихо сидели и смотрели в дороге мультики, ее собственные чада носились, рискуя упасть и сломать себе что-нибудь, когда электричка затормозит.