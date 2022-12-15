В четверг, 15 декабря, Роспотребнадзор Ростовской области опубликовал документ, который ввел ограничения для профилактики ОРВИ и гриппа.
Причиной этого стала растущая заболеваемость, которая на прошлой недели превысила 123,8% по отношению к показателям допустимого эпидемиологического порога. Так стало известно, что в Ростовской области гриппом заболели более 30 тысяч человек, что стало причиной введения масочного режима в учреждениях здравоохранения и соцучреждениях, а также ограничения посещения больных и требования переводить классы на дистанционное обучение, если заболели более 20% учеников.
Глава администрации Ростова-на-Дону Алексей Логвиненко предупредил горожанам, что в этом году власти не запланировали никаких массовых мероприятий.
Почувствовать новогоднее настроение смогут только дети, для которых в городе проведут более 500 различных мероприятий, включающих в себя показы театральных постановок, выступления в цирках и другие интересные события.
Кроме того, в Ростове-на-Дону для маленьких горожан у главной городской елки, установленной перед парком имени Максима Горького, проведут анимационную программу, а другие парки и библиотеки подготовили для детей мастер-классы с конкурсами, играми и спортивными акциями.
Вместе с этим, по традиции, в зоопарке будет работать резиденция Деда Мороза, а для посетителей проведут показательные кормления животных.
Правительство Ростовской области поделилось планами о переносе памятника Екатерины II из Одессы.
Предложение об этом прозвучало в парламенте региона и получило поддержку губернатора Ростовской области Василий Голубев, который считает решение правильным на фоне украинской истерии по устранению всех памятников политических деятелей российского происхождения.
Это же касается и монумента Екатерине II, которая стала основателем Одессы. Сейчас известно, что на монумент неоднократно нападали вандалы, а потому в Ростовской области заявили о желании забрать памятник.