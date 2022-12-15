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В Ростовскую области ввели ограничения из-за ОРВИ, но ждут переезда королевской особы

Сегодня, 14:52
Фото: Джованни Баттиста Лампи / wikimedia.org
В Ростовскую области ввели ограничения из-за ОРВИ, но ждут приезда королевской особы
В Ростовской области ввели ограничения из-за гриппа и отменили новогодние праздники, пока власти планируют перевезти памятник Екатерине II.

Ковидные флэшбеки

В четверг, 15 декабря, Роспотребнадзор Ростовской области опубликовал документ, который ввел ограничения для профилактики ОРВИ и гриппа. 

Причиной этого стала растущая заболеваемость, которая на прошлой недели превысила 123,8% по отношению к показателям допустимого эпидемиологического порога. Так стало известно, что в Ростовской области гриппом заболели более 30 тысяч человек, что стало причиной введения масочного режима в учреждениях здравоохранения и соцучреждениях, а также ограничения посещения больных и требования переводить классы на дистанционное обучение, если заболели более 20% учеников.  

Все лучшее — детям

Глава администрации Ростова-на-Дону Алексей Логвиненко предупредил горожанам, что в этом году власти не запланировали никаких массовых мероприятий.  

Почувствовать новогоднее настроение смогут только дети, для которых в городе проведут более 500 различных мероприятий, включающих в себя показы театральных постановок, выступления в цирках и другие интересные события. 

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Кроме того, в Ростове-на-Дону для маленьких горожан у главной городской елки, установленной перед парком имени Максима Горького, проведут анимационную программу, а другие парки и библиотеки подготовили для детей мастер-классы с конкурсами, играми и спортивными акциями. 

Вместе с этим, по традиции, в зоопарке будет работать резиденция Деда Мороза,  а для посетителей проведут показательные кормления животных. 

Трансфер для царственной особы

Правительство Ростовской области поделилось планами о переносе памятника Екатерины II из Одессы. 

Предложение об этом прозвучало в парламенте региона и получило поддержку губернатора Ростовской области Василий Голубев, который считает решение правильным на фоне украинской истерии по устранению всех памятников политических деятелей российского происхождения. 

Это же касается и монумента Екатерине II, которая стала основателем Одессы. Сейчас известно, что на монумент неоднократно нападали вандалы, а потому в Ростовской области заявили о желании забрать памятник.

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