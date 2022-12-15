Причиной этого стала растущая заболеваемость, которая на прошлой недели превысила 123,8% по отношению к показателям допустимого эпидемиологического порога. Так стало известно, что в Ростовской области гриппом заболели более 30 тысяч человек, что стало причиной введения масочного режима в учреждениях здравоохранения и соцучреждениях, а также ограничения посещения больных и требования переводить классы на дистанционное обучение, если заболели более 20% учеников.